https://ria.ru/20230620/sholts-1879460007.html
Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину
Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину - РИА Новости, 20.06.2023
Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину
Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца углубиться в украинскую тему на переговорах в Берлине, обратил внимание... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T23:43
2023-06-20T23:43
2023-06-20T23:43
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олаф шольц
ли цян
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца углубиться в украинскую тему на переговорах в Берлине, обратил внимание портал Politico."Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией, но избегал упоминания России или Украины", — заявили авторы статьи.Как заметили журналисты, Ли Цян предпочел сосредоточить диалог с Шольцем на торговых отношениях Берлина и Пекина.Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном во вторник заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву.
https://ria.ru/20230620/nato-1879450534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, цены на нефть, китай, германия, берлин (город), олаф шольц, ли цян, politico
В мире, Цены на нефть, Китай, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц, Ли Цян, Politico
Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину
Politico: премьер Госсовета КНР Ли Цян проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину