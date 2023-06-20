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Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину - РИА Новости, 20.06.2023
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23:43 20.06.2023
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Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину
Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину - РИА Новости, 20.06.2023
Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину
Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца углубиться в украинскую тему на переговорах в Берлине, обратил внимание... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T23:43
2023-06-20T23:43
в мире
цены на нефть
китай
германия
берлин (город)
олаф шольц
ли цян
politico
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца углубиться в украинскую тему на переговорах в Берлине, обратил внимание портал Politico."Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией, но избегал упоминания России или Украины", — заявили авторы статьи.Как заметили журналисты, Ли Цян предпочел сосредоточить диалог с Шольцем на торговых отношениях Берлина и Пекина.Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном во вторник заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву.
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в мире, цены на нефть, китай, германия, берлин (город), олаф шольц, ли цян, politico
В мире, Цены на нефть, Китай, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц, Ли Цян, Politico
Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину

Politico: премьер Госсовета КНР Ли Цян проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца углубиться в украинскую тему на переговорах в Берлине, обратил внимание портал Politico.
«
"Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией, но избегал упоминания России или Украины", — заявили авторы статьи.
Как заметили журналисты, Ли Цян предпочел сосредоточить диалог с Шольцем на торговых отношениях Берлина и Пекина.
Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном во вторник заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву.
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В миреЦены на нефтьКитайГерманияБерлин (город)Олаф ШольцЛи ЦянPolitico
 
 
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