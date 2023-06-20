https://ria.ru/20230620/sholts-1879460007.html

Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину

Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину - РИА Новости, 20.06.2023

Politico: премьер Госсовета Китая проигнорировал Шольца и Украину

Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца углубиться в украинскую тему на переговорах в Берлине, обратил внимание... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T23:43

2023-06-20T23:43

2023-06-20T23:43

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китай

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ли цян

politico

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца углубиться в украинскую тему на переговорах в Берлине, обратил внимание портал Politico."Стоя рядом с Шольцем, Ли Цян сказал журналистам, что Китай хочет более тесного экономического сотрудничества с Германией, но избегал упоминания России или Украины", — заявили авторы статьи.Как заметили журналисты, Ли Цян предпочел сосредоточить диалог с Шольцем на торговых отношениях Берлина и Пекина.Канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном во вторник заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса и рассчитывает на оказание влияния на Москву.

https://ria.ru/20230620/nato-1879450534.html

китай

германия

берлин (город)

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Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, китай, германия, берлин (город), олаф шольц, ли цян, politico