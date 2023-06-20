Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103
Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103, госпитализированы 46
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и 4 года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. Ранее во вторник губернатор Игорь Кобзев сообщал, что число отравившихся составляет 101 человек, среди которых 22 - дети, 51 пострадавший госпитализирован.
"На сегодняшний день зарегистрировано 103 случая острой кишечной инфекции. Все пострадавшие употребляли продукты питания, приобретенные в кафе "Шаурму хочу". По информации министерства здравоохранения Иркутской области, на лечении в больницах остаётся 46 человек, в том числе 9 детей. Продолжается лечение амбулаторных больных", - говорится в сообщении ведомства.
Управление Роспотребнадзора обнаружило сальмонеллу как по итогам исследований биоматериала, взятого у пострадавших и персонала кафе, так и в пробах пищевых продуктов. Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в кафе: нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников.