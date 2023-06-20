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Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103 - РИА Новости, 20.06.2023
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13:18 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/shaurma-1879330998.html
Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103
Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103 - РИА Новости, 20.06.2023
Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103
Число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:18
2023-06-20T13:18
происшествия
братск
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области. В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и 4 года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. Ранее во вторник губернатор Игорь Кобзев сообщал, что число отравившихся составляет 101 человек, среди которых 22 - дети, 51 пострадавший госпитализирован. "На сегодняшний день зарегистрировано 103 случая острой кишечной инфекции. Все пострадавшие употребляли продукты питания, приобретенные в кафе "Шаурму хочу". По информации министерства здравоохранения Иркутской области, на лечении в больницах остаётся 46 человек, в том числе 9 детей. Продолжается лечение амбулаторных больных", - говорится в сообщении ведомства. Управление Роспотребнадзора обнаружило сальмонеллу как по итогам исследований биоматериала, взятого у пострадавших и персонала кафе, так и в пробах пищевых продуктов. Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в кафе: нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников.
https://ria.ru/20230615/shaurma-1878216616.html
братск
иркутская область
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происшествия, братск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103

Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103, госпитализированы 46

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и 4 года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. Ранее во вторник губернатор Игорь Кобзев сообщал, что число отравившихся составляет 101 человек, среди которых 22 - дети, 51 пострадавший госпитализирован.
"На сегодняшний день зарегистрировано 103 случая острой кишечной инфекции. Все пострадавшие употребляли продукты питания, приобретенные в кафе "Шаурму хочу". По информации министерства здравоохранения Иркутской области, на лечении в больницах остаётся 46 человек, в том числе 9 детей. Продолжается лечение амбулаторных больных", - говорится в сообщении ведомства.
Управление Роспотребнадзора обнаружило сальмонеллу как по итогам исследований биоматериала, взятого у пострадавших и персонала кафе, так и в пробах пищевых продуктов. Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в кафе: нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников.
Приготовление шаурмы - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Люди в Братске отравились шаурмой в том же кафе, что и четыре года назад
15 июня, 07:51
 
ПроисшествияБратскИркутская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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