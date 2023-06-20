https://ria.ru/20230620/shaurma-1879330998.html

Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103

Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103 - РИА Новости, 20.06.2023

Число отравившихся шаурмой с сальмонеллой в Братске выросло до 103

Число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:18

2023-06-20T13:18

2023-06-20T13:18

происшествия

братск

иркутская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число жителей Братска, отравившихся из-за сальмонеллы в шаурме, достигло 103 человек, в больницах остаются 46 человек, сообщило управление Роспотребнадзора по Иркутской области. В начале прошлой недели было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу" в Братске, сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владелец заведения отправлен под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и 4 года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо. Ранее во вторник губернатор Игорь Кобзев сообщал, что число отравившихся составляет 101 человек, среди которых 22 - дети, 51 пострадавший госпитализирован. "На сегодняшний день зарегистрировано 103 случая острой кишечной инфекции. Все пострадавшие употребляли продукты питания, приобретенные в кафе "Шаурму хочу". По информации министерства здравоохранения Иркутской области, на лечении в больницах остаётся 46 человек, в том числе 9 детей. Продолжается лечение амбулаторных больных", - говорится в сообщении ведомства. Управление Роспотребнадзора обнаружило сальмонеллу как по итогам исследований биоматериала, взятого у пострадавших и персонала кафе, так и в пробах пищевых продуктов. Выявлены нарушения требований санитарного законодательства в кафе: нарушен технологический процесс приготовления блюд, нарушены условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников.

https://ria.ru/20230615/shaurma-1878216616.html

братск

иркутская область

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Влада Копылова

происшествия, братск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)