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Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний - РИА Новости, 20.06.2023
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09:54 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/shadaev-1879283812.html
Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний
Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний - РИА Новости, 20.06.2023
Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний
Механизм финансовых отчислений за использование ПО иностранных вендоров, ушедших из России, заработает со следующего года, рассказал глава Минцифры Максут... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:54
2023-06-20T09:54
экономика
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Механизм финансовых отчислений за использование ПО иностранных вендоров, ушедших из России, заработает со следующего года, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. "Я сразу хочу сказать, что речь идет про то ПО, которое нелицензированное… Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО, тех производителей которые ушли с нашего рынка… У нас почти готов законопроект, до конца года, я думаю, это все заработает. Со следующего года", - сказал Шадаев на форуме CNews Forum Кейсы.
https://ria.ru/20230601/po-1875516812.html
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экономика, россия, максут шадаев
Экономика, Россия, Максут Шадаев
Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний

Шадаев: механизм отчислений за ПО ушедших из России компаний заработает с 2024 года

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Механизм финансовых отчислений за использование ПО иностранных вендоров, ушедших из России, заработает со следующего года, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
"Я сразу хочу сказать, что речь идет про то ПО, которое нелицензированное… Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО, тех производителей которые ушли с нашего рынка… У нас почти готов законопроект, до конца года, я думаю, это все заработает. Со следующего года", - сказал Шадаев на форуме CNews Forum Кейсы.
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО
1 июня, 13:17
 
ЭкономикаРоссияМаксут Шадаев
 
 
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