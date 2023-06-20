https://ria.ru/20230620/shadaev-1879283812.html
Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний
Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний - РИА Новости, 20.06.2023
Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний
Механизм финансовых отчислений за использование ПО иностранных вендоров, ушедших из России, заработает со следующего года, рассказал глава Минцифры Максут... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:54
2023-06-20T09:54
2023-06-20T09:54
экономика
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Механизм финансовых отчислений за использование ПО иностранных вендоров, ушедших из России, заработает со следующего года, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. "Я сразу хочу сказать, что речь идет про то ПО, которое нелицензированное… Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО, тех производителей которые ушли с нашего рынка… У нас почти готов законопроект, до конца года, я думаю, это все заработает. Со следующего года", - сказал Шадаев на форуме CNews Forum Кейсы.
https://ria.ru/20230601/po-1875516812.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, максут шадаев
Экономика, Россия, Максут Шадаев
Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний
Шадаев: механизм отчислений за ПО ушедших из России компаний заработает с 2024 года
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Механизм финансовых отчислений за использование ПО иностранных вендоров, ушедших из России, заработает со следующего года, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
"Я сразу хочу сказать, что речь идет про то ПО, которое нелицензированное… Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО, тех производителей которые ушли с нашего рынка… У нас почти готов законопроект, до конца года, я думаю, это все заработает. Со следующего года", - сказал Шадаев на форуме CNews Forum Кейсы.
Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО