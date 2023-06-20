https://ria.ru/20230620/shadaev-1879283812.html

Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний

Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний - РИА Новости, 20.06.2023

Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний

Механизм финансовых отчислений за использование ПО иностранных вендоров, ушедших из России, заработает со следующего года, рассказал глава Минцифры Максут... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:54

2023-06-20T09:54

2023-06-20T09:54

экономика

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Механизм финансовых отчислений за использование ПО иностранных вендоров, ушедших из России, заработает со следующего года, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. "Я сразу хочу сказать, что речь идет про то ПО, которое нелицензированное… Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать зарубежное ПО, тех производителей которые ушли с нашего рынка… У нас почти готов законопроект, до конца года, я думаю, это все заработает. Со следующего года", - сказал Шадаев на форуме CNews Forum Кейсы.

https://ria.ru/20230601/po-1875516812.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, максут шадаев