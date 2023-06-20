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IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев - РИА Новости, 20.06.2023
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09:39 20.06.2023 (обновлено: 15:05 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/shadaev-1879281348.html
IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев
IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев - РИА Новости, 20.06.2023
IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев
Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:39
2023-06-20T15:05
россия
общество
максут шадаев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок", — сказал министр на конференции "CNews Forum Кейсы 2023".Конкретное число вернувшихся ведомство сможет назвать в течение двух недель. По слова Шадаева, "цифра достаточно значимая".Глава Минцифры отметил, что сами IT-компании говорят о возвращении сотрудников в Россию.
https://ria.ru/20230124/spetsialisty-1847039856.html
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россия, общество, максут шадаев
Россия, Общество, Максут Шадаев
IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев

Глава Минцифры Шадаев: программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок", — сказал министр на конференции "CNews Forum Кейсы 2023".
Конкретное число вернувшихся ведомство сможет назвать в течение двух недель. По слова Шадаева, "цифра достаточно значимая".
Глава Минцифры отметил, что сами IT-компании говорят о возвращении сотрудников в Россию.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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