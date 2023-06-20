https://ria.ru/20230620/shadaev-1879281348.html
IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев
IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев - РИА Новости, 20.06.2023
IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев
Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:39
2023-06-20T09:39
2023-06-20T15:05
россия
общество
максут шадаев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок", — сказал министр на конференции "CNews Forum Кейсы 2023".Конкретное число вернувшихся ведомство сможет назвать в течение двух недель. По слова Шадаева, "цифра достаточно значимая".Глава Минцифры отметил, что сами IT-компании говорят о возвращении сотрудников в Россию.
https://ria.ru/20230124/spetsialisty-1847039856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, максут шадаев
Россия, Общество, Максут Шадаев
IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев
Глава Минцифры Шадаев: программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок", — сказал министр на конференции "CNews Forum Кейсы 2023".
Конкретное число вернувшихся ведомство сможет назвать в течение двух недель. По слова Шадаева, "цифра достаточно значимая".
Глава Минцифры отметил, что сами IT-компании говорят о возвращении сотрудников в Россию.
В Кремле прокомментировали призыв не запрещать возвращение IT-специалистов