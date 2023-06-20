https://ria.ru/20230620/shadaev-1879281348.html

IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев

IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев - РИА Новости, 20.06.2023

IT-специалисты сами возвращаются в Россию, заявил Шадаев

Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:39

2023-06-20T09:39

2023-06-20T15:05

россия

общество

максут шадаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564277004_0:9:3085:1744_1920x0_80_0_0_9d9f217daf7a55cf25bd860ccfb74352.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок", — сказал министр на конференции "CNews Forum Кейсы 2023".Конкретное число вернувшихся ведомство сможет назвать в течение двух недель. По слова Шадаева, "цифра достаточно значимая".Глава Минцифры отметил, что сами IT-компании говорят о возвращении сотрудников в Россию.

https://ria.ru/20230124/spetsialisty-1847039856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, максут шадаев