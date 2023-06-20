Госдума приняла законы о создании СЭЗ в новых регионах
Госдума приняла законы о создании СЭЗ в новых регионах и льготах для ее участников
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении пакет законов о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников.
Для получения статуса участника СЭЗ индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал. При этом объем капиталовложений такого участника в первые три года при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок должен составлять не менее 1 миллиона рублей; являющегося субъектом малого и среднего бизнеса – не менее 3 миллионов рублей; для других лиц - не менее 30 миллионов рублей.
Закон устанавливает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, который предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования, а также налоговые льготы и применение процедуры свободной таможенной зоны.
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"Создавая СЭЗ на новых территориях, мы создаем более комфортные условия для развития новых субъектов РФ, прежде всего с точки зрения привлечения долгосрочных инвестиций в их экономику. И самое главное, этот закон ждут не только администрации регионов, но и сами инвесторы, желающие как можно скорее начать реализовывать свои проекты на этих территориях", - заявила журналистам первый зампред думского комитета по экономической политике Надежда Школкина.
Второй закон приводит действующее законодательство в соответствие с базовым документом, а третий устанавливает в Налоговом кодексе льготы для участников СЭЗ в новых регионах. На федеральном уровне для них предлагается установить на 10 лет нулевую ставку налога на прибыль организаций, а эти четыре субъекта РФ смогут устанавливать налог на прибыль, зачисляемый в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Кроме того, участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога – на три года. Также для них устанавливается пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды.
Для организаций - участников данной СЭЗ также устанавливается нулевая ставка акциза на жидкую сталь, полученную при реализации инвестпроекта на ее территории. Льгота предоставляется на пять лет при условии сохранения юрлицами численности работников и средней зарплаты, которая сложилась на момент вхождения в СЭЗ, а начиная с шестого года - в пределах фактически произведенного объема инвестиций, пояснял в минувший понедельник замглавы Минстроя РФ Вадим Васильев. На аналогичных условиях устанавливается и нулевая ставка НДПИ на уголь и железную руду, добытых в рамках инвестпроектов участниками СЭЗ. Все три закона должны вступить в силу со дня их официального опубликования.