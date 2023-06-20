https://ria.ru/20230620/serbiya-1879393523.html

Призывавшего к санкциям против России сербского министра выгнали из партии

Призывавшего к санкциям против России сербского министра выгнали из партии - РИА Новости, 20.06.2023

Призывавшего к санкциям против России сербского министра выгнали из партии

Министра хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту за его высказывания исключили из партии "Единая Сербия", в правительство подали прошение о его отставке, заявил РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:53

2023-06-20T16:53

2023-06-20T18:50

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сербия

россия

белград (город)

александр вулин

сербская прогрессивная партия (спп)

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БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Министра хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту за его высказывания исключили из партии "Единая Сербия", в правительство подали прошение о его отставке, заявил глава партии, которая входит в правящую коалицию, Драган Маркович Палма, его слова приводит агентство "Танюг". "Причина отставки в партии и прошения об отставке в правительстве — заявления Басты о том, что Сербия должна ввести санкции в отношении России и что все министры должны присоединиться к протестам в Белграде, что полностью противоречит программе "Единой Сербии" и политике правительства", — указал Маркович.Политик указал, что 10 апреля, на заседании президиума движения, Басту единогласно сняли с должности заместителя председателя "Единой Сербии". Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич в начале июня сказал Басте "закрыть свой рот". Политик ранее призывал ввести санкции против России, а затем требовал от президента начать аресты правых активистов. В начале апреля к отставке министра экономики также призвало "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина, но Баста остался на посту.

https://ria.ru/20230509/vuchich-1870537517.html

https://ria.ru/20230512/serbiya-1871267372.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вулин, сербская прогрессивная партия (спп)