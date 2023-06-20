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СМИ: сербские водители блокировали трассы на въезде в Косово и Метохию - РИА Новости, 20.06.2023
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00:15 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/serbiya-1879256803.html
СМИ: сербские водители блокировали трассы на въезде в Косово и Метохию
СМИ: сербские водители блокировали трассы на въезде в Косово и Метохию - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: сербские водители блокировали трассы на въезде в Косово и Метохию
Водители грузовиков из центральной Сербии, которым несколько дней назад запретили въезд косовоалбанские власти в Приштине, блокировали для грузового транспорта... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T00:15
2023-06-20T00:15
косово
сербия
приштина
александр вучич
альбин курти
нато
евросоюз
в мире
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БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. Водители грузовиков из центральной Сербии, которым несколько дней назад запретили въезд косовоалбанские власти в Приштине, блокировали для грузового транспорта трассы, ведущие к КПП на севере и юге края, передает портал Kosovo Online. Сербы в понедельник провели массовое шествие с флагами и транспарантами из северной Косовска-Митровицы в Звечан, после того как полиция самопровозглашенной республики задержала уже шестого серба на севере края по подозрению в участии в беспорядках. Обеспокоенные граждане собрались перед зданием муниципалитета, рядом с усиленными нарядами континента НАТО KFOR. Там прошла мирная акция протеста под девизами "Стоп постоянному насилию" и "Сербы хотят мира". "Водители грузовиков с сербскими номерами, которые уже несколько дней стоят на КПП "Ярине", из-за запрета косовоалбанского "правительства" на ввоз сербских товаров, заблокировали трассу Косовска-Митровица-Рашка. Около 30 водителей грузовиков в Куршумлии блокировали трассу Ниш-Приштина в селе Рударе (ведет к КПП Мердаре - ред.)", - передает портал. Отмечается, что сербские водители пропускают автобусы и легковые автомобили, но не грузовой транспорт с косовоалбанскими номерами. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что не будет вести переговоры с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, пока Приштина не освободит задержанных сербов. Он отметил, что с начала года по вине сербов не был ранен ни один косовский албанец, при этом в ночь на православное Рождество близ села Готовуша албанец из сил безопасности Косово ранил из пистолета двоих юношей, 23 января косовские полицейские на Бистрицком мосту на севере Косово ранили таксиста, а 29 мая на протестах в Звечане еще одного мужчину ранили двумя пулями со спины. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель призвал сербского и косовоалбанского лидеров провести новый раунд переговоров на следующей неделе в Брюсселе. Косовский "премьер" Альбин Курти ответил, что рассмотрит это предложение. Вечером в субботу брат и сестра, косовские сербы 2005 и 2007 года рождения, катались на квадроцикле близ села Рудине муниципалитета Звечан на севере Косово и Метохии. Патруль косовоалбанской полиции их остановил, повалил на землю и избил, подростки попали в больницу Северной Косовска-Митровицы. В субботу косовоалбанские полицейские на глазах у жены и дочери задержали на КПП "Ярине" на въезде из центральной Сербии медработника больницы Северной Косовска-Митровицы Далибора Спасича по подозрению в участии в беспорядках. Тысячи жителей Северной Косовска-Митровицы вышли с флагами и транспарантами на мирное шествие в пятницу с требованием освободить двух задержанных при столкновениях 29 мая сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича и тренера по кикбоксингу Милуна Миленковича "Луне", задержанного 13 июня. Вечером в пятницу "министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля, сообщил, что задержан четвертый серб за последнее время на севере края. В Лепосавиче косовоалбанская полиция взяла под стражу Неманью Влашковича по подозрению в нападении на журналистов на протестах 29 мая. На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое полицейских самопровозглашенной республики Косово. Сербские власти заявили, что их задержали сотрудники антитеррористического подразделения САJ жандармерии в составе МВД. Суд в городе Кралево в пятницу принял решение об их аресте на 30 суток по подозрению в незаконном ношении оружия. Косовский "премьер" Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призвал к освобождению полицейских. Он обвинил Белград в их "похищении" и отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит". Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Вучич заявил перед этим, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики.
https://ria.ru/20230617/kosovo-1878855911.html
https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html
https://ria.ru/20230618/serbiya-1878979782.html
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косово, сербия, приштина, александр вучич, альбин курти, нато, евросоюз, в мире
Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Альбин Курти, НАТО, Евросоюз, В мире
СМИ: сербские водители блокировали трассы на въезде в Косово и Метохию

Kosovo Online: сербские водители грузовиков перекрыли трассы на въезде в Косово и Метохию

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкПерекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия
Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
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Перекрытая дорога Ниш-Приштина в селе Мердаре южно-сербской общины Куршумлия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 июн – РИА Новости. Водители грузовиков из центральной Сербии, которым несколько дней назад запретили въезд косовоалбанские власти в Приштине, блокировали для грузового транспорта трассы, ведущие к КПП на севере и юге края, передает портал Kosovo Online.
Сербы в понедельник провели массовое шествие с флагами и транспарантами из северной Косовска-Митровицы в Звечан, после того как полиция самопровозглашенной республики задержала уже шестого серба на севере края по подозрению в участии в беспорядках. Обеспокоенные граждане собрались перед зданием муниципалитета, рядом с усиленными нарядами континента НАТО KFOR. Там прошла мирная акция протеста под девизами "Стоп постоянному насилию" и "Сербы хотят мира".
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В Косово полиция запугивала сербов ночью, заявили в правительстве Сербии
17 июня, 11:47
"Водители грузовиков с сербскими номерами, которые уже несколько дней стоят на КПП "Ярине", из-за запрета косовоалбанского "правительства" на ввоз сербских товаров, заблокировали трассу Косовска-Митровица-Рашка. Около 30 водителей грузовиков в Куршумлии блокировали трассу Ниш-Приштина в селе Рударе (ведет к КПП Мердаре - ред.)", - передает портал.
Отмечается, что сербские водители пропускают автобусы и легковые автомобили, но не грузовой транспорт с косовоалбанскими номерами.
Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что не будет вести переговоры с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, пока Приштина не освободит задержанных сербов. Он отметил, что с начала года по вине сербов не был ранен ни один косовский албанец, при этом в ночь на православное Рождество близ села Готовуша албанец из сил безопасности Косово ранил из пистолета двоих юношей, 23 января косовские полицейские на Бистрицком мосту на севере Косово ранили таксиста, а 29 мая на протестах в Звечане еще одного мужчину ранили двумя пулями со спины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель призвал сербского и косовоалбанского лидеров провести новый раунд переговоров на следующей неделе в Брюсселе. Косовский "премьер" Альбин Курти ответил, что рассмотрит это предложение.
Вечером в субботу брат и сестра, косовские сербы 2005 и 2007 года рождения, катались на квадроцикле близ села Рудине муниципалитета Звечан на севере Косово и Метохии. Патруль косовоалбанской полиции их остановил, повалил на землю и избил, подростки попали в больницу Северной Косовска-Митровицы.
В субботу косовоалбанские полицейские на глазах у жены и дочери задержали на КПП "Ярине" на въезде из центральной Сербии медработника больницы Северной Косовска-Митровицы Далибора Спасича по подозрению в участии в беспорядках.
Акция в Звечане - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
На юге Косово сербы устроили массовый протест
2 июня, 16:34
Тысячи жителей Северной Косовска-Митровицы вышли с флагами и транспарантами на мирное шествие в пятницу с требованием освободить двух задержанных при столкновениях 29 мая сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича и тренера по кикбоксингу Милуна Миленковича "Луне", задержанного 13 июня. Вечером в пятницу "министр внутренних дел" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля, сообщил, что задержан четвертый серб за последнее время на севере края. В Лепосавиче косовоалбанская полиция взяла под стражу Неманью Влашковича по подозрению в нападении на журналистов на протестах 29 мая.
На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое полицейских самопровозглашенной республики Косово. Сербские власти заявили, что их задержали сотрудники антитеррористического подразделения САJ жандармерии в составе МВД. Суд в городе Кралево в пятницу принял решение об их аресте на 30 суток по подозрению в незаконном ношении оружия.
Косовский "премьер" Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призвал к освобождению полицейских. Он обвинил Белград в их "похищении" и отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит".
Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Вучич заявил перед этим, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово.
Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Вучич назвал условия для начала переговоров с Приштиной
18 июня, 11:54
 
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