https://ria.ru/20230620/sdelka-1879363803.html

МИД считает, что зерновая сделка завершится 18 июля

МИД считает, что зерновая сделка завершится 18 июля - РИА Новости, 20.06.2023

МИД считает, что зерновая сделка завершится 18 июля

Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:01

2023-06-20T15:01

2023-06-20T20:11

россия

зерновая сделка

оон

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы их не исключаем", — сказал Вершинин, отвечая на вопрос о возможности нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке."У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются", — сказал Вершинин.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, зерновая сделка, оон, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)