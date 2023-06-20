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МИД считает, что зерновая сделка завершится 18 июля - РИА Новости, 20.06.2023
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15:01 20.06.2023 (обновлено: 20:11 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/sdelka-1879363803.html
МИД считает, что зерновая сделка завершится 18 июля
МИД считает, что зерновая сделка завершится 18 июля - РИА Новости, 20.06.2023
МИД считает, что зерновая сделка завершится 18 июля
Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:01
2023-06-20T20:11
россия
зерновая сделка
оон
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы их не исключаем", — сказал Вершинин, отвечая на вопрос о возможности нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке."У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются", — сказал Вершинин.
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россия, зерновая сделка, оон, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Зерновая сделка, ООН, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД считает, что зерновая сделка завершится 18 июля

МИД России ведет к тому, что не выполняемые части зерновой сделки завершатся 18 июля

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда с зерном у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда с зерном у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда с зерном у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы их не исключаем", — сказал Вершинин, отвечая на вопрос о возможности нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке.
"У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются", — сказал Вершинин.
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РоссияЗерновая сделкаООНСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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