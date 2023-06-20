https://ria.ru/20230620/sanktsii-1879457562.html

Посольство России в Лондоне: дополнения к санкциям делают их бессрочными

Посольство России в Лондоне: дополнения к санкциям делают их бессрочными - РИА Новости, 20.06.2023

Посольство России в Лондоне: дополнения к санкциям делают их бессрочными

Новые дополнения Лондона к санкциям против РФ позволяют перевести рестрикции в бессрочный режим, заявили в посольстве России в Лондоне. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T23:08

2023-06-20T23:08

2023-06-20T23:16

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые дополнения Лондона к санкциям против РФ позволяют перевести рестрикции в бессрочный режим, заявили в посольстве России в Лондоне. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на британский МИД сообщило, что Лондон представил закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсации Украине. "Нынешнее дополнение, по сути, позволяет перевести антироссийские санкции Лондона в бессрочный режим. Завершение конфликта, и без того отдаляющееся в результате целенаправленной подпитки ВСУ британскими вооружениями, перестает быть достаточным условием для отмены ограничений. Отныне критерием для этого будет выступать возмещение Киеву и его западным кредиторам издержек, понесенных в ходе необъявленной "гибридной войны" против России", - говорится в сообщении российского посольства. Антироссийские рестрикции, таким образом, отметили в дипмиссии, теряют закладывавшийся в них на декларативном уровне "миротворческий" смысл и становятся инструментом для нанесения РФ максимального экономического урона. "Легко просматривается и другая цель местного политистеблишмента - сделать еще один шаг к тому, чтобы накрепко увязать военно-политическую и финансовую составляющие конфликта вокруг Украины. Тем самым в Лондоне явно не прочь под благовидным предлогом продвинуться к созданию условий для изъятия части госактивов нашей страны, "замороженной" ныне в местной юрисдикции. "Компенсация" легким движением руки превращается в конфискацию, а проще говоря - в хищение чужого имущества", - заключили в посольстве. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230619/sanktsii-1879152516.html

https://ria.ru/20230619/livan-1879248610.html

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в мире, россия, украина, лондон, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины