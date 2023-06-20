Посольство России в Лондоне: дополнения к санкциям делают их бессрочными
Посольство в Лондоне: дополнения к санкциям против России переводят их в бессрочный режим
Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые дополнения Лондона к санкциям против РФ позволяют перевести рестрикции в бессрочный режим, заявили в посольстве России в Лондоне.
"Нынешнее дополнение, по сути, позволяет перевести антироссийские санкции Лондона в бессрочный режим. Завершение конфликта, и без того отдаляющееся в результате целенаправленной подпитки ВСУ британскими вооружениями, перестает быть достаточным условием для отмены ограничений. Отныне критерием для этого будет выступать возмещение Киеву и его западным кредиторам издержек, понесенных в ходе необъявленной "гибридной войны" против России", - говорится в сообщении российского посольства.
Антироссийские рестрикции, таким образом, отметили в дипмиссии, теряют закладывавшийся в них на декларативном уровне "миротворческий" смысл и становятся инструментом для нанесения РФ максимального экономического урона.
"Легко просматривается и другая цель местного политистеблишмента - сделать еще один шаг к тому, чтобы накрепко увязать военно-политическую и финансовую составляющие конфликта вокруг Украины. Тем самым в Лондоне явно не прочь под благовидным предлогом продвинуться к созданию условий для изъятия части госактивов нашей страны, "замороженной" ныне в местной юрисдикции. "Компенсация" легким движением руки превращается в конфискацию, а проще говоря - в хищение чужого имущества", - заключили в посольстве.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".