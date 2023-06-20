https://ria.ru/20230620/rossiya-1879365551.html
ВЦИОМ: 60 процентов россиян довольны своей жизнью и ситуацией в стране
ВЦИОМ: 60 процентов россиян довольны своей жизнью и ситуацией в стране - РИА Новости, 20.06.2023
ВЦИОМ: 60 процентов россиян довольны своей жизнью и ситуацией в стране
Большую половину россиян (60%) устраивает их жизнь, этот показатель вырос на 7% с прошлого года, 63% респондентов оценивают ситуацию в стране как "в целом... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:06
2023-06-20T15:06
2023-06-20T15:08
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Большую половину россиян (60%) устраивает их жизнь, этот показатель вырос на 7% с прошлого года, 63% респондентов оценивают ситуацию в стране как "в целом хорошую", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. По данным ВЦИОМ, на вопрос о том, насколько россиян устраивает жизнь, которую они ведут, 60% ответили "в целом устраивает", 22% - "отчасти устраивает, отчасти нет", и 16% - "в целом не устраивает". В течение всего 2023 года оценки удовлетворенности своею жизнью у россиян были стабильно высокими: по данным с 27 января по 19 мая процент тех, кто удовлетворен, варьировался от 48% до 61%. Больше половины опрошенных россиян считают сложившуюся в стране ситуацию хорошей – 63%. Этот показатель также сохранялся на высоком уровне в течение всего года, с 27 января по 19 мая – от 53% до 67%. А число тех, кто недоволен ситуацией в стране и оценивает ее как "в целом плохую", составило 28% по данным на 19 мая. С тем, что дела в России идут в правильном направлении, наибольшее число людей согласилось – 50%, "отчасти согласны, отчасти нет" ответили 28%, а 17% - "скорее не согласны". Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 мая, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых номеров, задействованных в России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.
https://ria.ru/20230616/putin-1878555613.html
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общество, россия, вциом
ВЦИОМ: 60 процентов россиян довольны своей жизнью и ситуацией в стране
Опрос ВЦИОМ показал, что 60 процентов россиян довольны своей жизнью и ситуацией в стране
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Большую половину россиян (60%) устраивает их жизнь, этот показатель вырос на 7% с прошлого года, 63% респондентов оценивают ситуацию в стране как "в целом хорошую", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ
.
По данным ВЦИОМ, на вопрос о том, насколько россиян устраивает жизнь, которую они ведут, 60% ответили "в целом устраивает", 22% - "отчасти устраивает, отчасти нет", и 16% - "в целом не устраивает". В течение всего 2023 года оценки удовлетворенности своею жизнью у россиян были стабильно высокими: по данным с 27 января по 19 мая процент тех, кто удовлетворен, варьировался от 48% до 61%.
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Больше половины опрошенных россиян считают сложившуюся в стране ситуацию хорошей – 63%. Этот показатель также сохранялся на высоком уровне в течение всего года, с 27 января по 19 мая – от 53% до 67%. А число тех, кто недоволен ситуацией в стране и оценивает ее как "в целом плохую", составило 28% по данным на 19 мая.
С тем, что дела в России
идут в правильном направлении, наибольшее число людей согласилось – 50%, "отчасти согласны, отчасти нет" ответили 28%, а 17% - "скорее не согласны".
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 мая, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых номеров, задействованных в России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.
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