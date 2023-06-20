https://ria.ru/20230620/regiony-1879312737.html

Нарышкин признался, что не любит термин "новые регионы"

Нарышкин признался, что не любит термин "новые регионы" - РИА Новости, 20.06.2023

Нарышкин признался, что не любит термин "новые регионы"

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин признался, что не любит термин "новые регионы"... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:12

2023-06-20T12:12

2023-06-20T12:12

специальная военная операция на украине

россия

сергей нарышкин

политика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин признался, что не любит термин "новые регионы" применительно к территориям, вошедшим в состав РФ прошлой осенью - по его словам, они исторически всегда были частью России. "Я не очень люблю этот термин. Жители этих регионов все предыдущие 30 лет ощущали себя частью России, а Россия всегда считала Донбасс, Новороссию частью большой исторической России", - сказал Нарышкин на общем собрании РИО.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей нарышкин, политика, ситуация в днр и лнр