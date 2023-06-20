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СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию - РИА Новости, 20.06.2023
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10:54 20.06.2023 (обновлено: 11:45 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/razvedka-1879292478.html
СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию
СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию - РИА Новости, 20.06.2023
СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию
Служба внешней разведки России призвала работников украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву, сообщило пресс-бюро ведомства со ссылкой на директора... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:54
2023-06-20T11:45
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
общество
сергей нарышкин
европа
украина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Служба внешней разведки России призвала работников украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву, сообщило пресс-бюро ведомства со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", — говорится в заявлении.В Службе внешней разведки сообщили, что знают о значительном числе украинских дипломатов, сотрудников Минобороны, спецслужб и МВД Украины, решивших не возвращаться в Киев после завершения долгосрочных заграничных командировок. Часть загранработников уже поступила таким образом, многие другие рассматривают этот вариант как "наиболее приемлемый для себя и своей семьи"."Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах ЕС. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца", — уточнили в ведомстве.СВР России также располагает аналогичными сведениями о сотрудниках загранучреждений Украины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.При этом киевские власти проводят масштабные "чистки" в загранучреждениях республики, стремясь найти нелояльных властям сотрудников и досрочно вернуть их на Украину, рассказали в спецслужбе.
https://ria.ru/20230620/chistki-1879293503.html
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество, сергей нарышкин, европа, украина
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Общество, Сергей Нарышкин, Европа, Украина
СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию

СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Москву и гарантирует безопасность

© AP Photo / David CliffПосольство Украины в Лондоне
Посольство Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / David Cliff
Посольство Украины в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Служба внешней разведки России призвала работников украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву, сообщило пресс-бюро ведомства со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
«
"Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", — говорится в заявлении.
В Службе внешней разведки сообщили, что знают о значительном числе украинских дипломатов, сотрудников Минобороны, спецслужб и МВД Украины, решивших не возвращаться в Киев после завершения долгосрочных заграничных командировок. Часть загранработников уже поступила таким образом, многие другие рассматривают этот вариант как "наиболее приемлемый для себя и своей семьи".
"Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах ЕС. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца", — уточнили в ведомстве.
СВР России также располагает аналогичными сведениями о сотрудниках загранучреждений Украины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
При этом киевские власти проводят масштабные "чистки" в загранучреждениях республики, стремясь найти нелояльных властям сотрудников и досрочно вернуть их на Украину, рассказали в спецслужбе.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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