https://ria.ru/20230620/razvedka-1879292478.html

СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию

СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию - РИА Новости, 20.06.2023

СВР призвала работников украинских дипмиссий приезжать в Россию

Служба внешней разведки России призвала работников украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву, сообщило пресс-бюро ведомства со ссылкой на директора... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:54

2023-06-20T10:54

2023-06-20T11:45

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

общество

сергей нарышкин

европа

украина

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Служба внешней разведки России призвала работников украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву, сообщило пресс-бюро ведомства со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", — говорится в заявлении.В Службе внешней разведки сообщили, что знают о значительном числе украинских дипломатов, сотрудников Минобороны, спецслужб и МВД Украины, решивших не возвращаться в Киев после завершения долгосрочных заграничных командировок. Часть загранработников уже поступила таким образом, многие другие рассматривают этот вариант как "наиболее приемлемый для себя и своей семьи"."Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах ЕС. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца", — уточнили в ведомстве.СВР России также располагает аналогичными сведениями о сотрудниках загранучреждений Украины в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.При этом киевские власти проводят масштабные "чистки" в загранучреждениях республики, стремясь найти нелояльных властям сотрудников и досрочно вернуть их на Украину, рассказали в спецслужбе.

https://ria.ru/20230620/chistki-1879293503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество, сергей нарышкин, европа, украина