https://ria.ru/20230620/rassledovanie-1879337454.html

Совфед поддержал решение о расследовании преступлений Киева против детей

Совфед поддержал решение о расследовании преступлений Киева против детей - РИА Новости, 20.06.2023

Совфед поддержал решение о расследовании преступлений Киева против детей

Коллеги из Совета Федерации поддерживают решение об инициировании парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних, заявил... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:25

2023-06-20T13:25

2023-06-20T13:25

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Коллеги из Совета Федерации поддерживают решение об инициировании парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее во вторник Госдума поддержала возбуждение парламентского расследования преступлений Киева против детей. "Наши коллеги из Совета Федерации поддерживают такое решение", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Володин отметил, что задача парламентского расследования - "сформировать доказательную базу и передать ее справедливому суду". "Киевский режим должен за это понести ответственность. Дети погибли, дети искалечены! Жертв огромное количество", - подчеркнул он. По словам спикера Госдумы, парламентские расследования инициируются в исключительных случаях. Он добавил, что парламентариям, понимая ответственность, необходимо будет отложить отпуска, чтобы "заняться этой работой". "А дальше уже привлекать к ответственности представителей киевского режима. У них руки по локоть в крови. Мир ведут к катастрофе", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html

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вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф