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Раненых военных ВСУ бросают на поле боя в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/ranenye-1879274384.html
Раненых военных ВСУ бросают на поле боя в Запорожской области, заявил Рогов
Раненых военных ВСУ бросают на поле боя в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 20.06.2023
Раненых военных ВСУ бросают на поле боя в Запорожской области, заявил Рогов
Киевский режим почти не забирает раненых солдат с линии фронта в Запорожской области, их оставляют умирать на поле боя, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:36
2023-06-20T08:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Киевский режим почти не забирает раненых солдат с линии фронта в Запорожской области, их оставляют умирать на поле боя, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Забирают очень мало, большинство раненых просто оставляют умирать на поле боя", - сказал Рогов. Он добавил, что ВСУ бросает солдат на верную смерть в надежде прорвать линию обороны российских войск. "Линия фронта сегодня буквально завалена телами украинских боевиков, которые их командование даже не забирает. Такая ужасная картина на всех направлениях запорожского участка фронта. Киевскому режиму наплевать как на живых, так и на мертвых своих военных, главное бросить их на верную смерть в надежде любой ценой прорвать линию обороны наших войск и выслужиться перед западными кураторами", - заявил Рогов. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230620/kontrnastup-1879197698.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Раненых военных ВСУ бросают на поле боя в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: в Запорожской области остается много раненых военных ВСУ, умирающих на поле боя

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Киевский режим почти не забирает раненых солдат с линии фронта в Запорожской области, их оставляют умирать на поле боя, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Забирают очень мало, большинство раненых просто оставляют умирать на поле боя", - сказал Рогов.
Он добавил, что ВСУ бросает солдат на верную смерть в надежде прорвать линию обороны российских войск.
"Линия фронта сегодня буквально завалена телами украинских боевиков, которые их командование даже не забирает. Такая ужасная картина на всех направлениях запорожского участка фронта. Киевскому режиму наплевать как на живых, так и на мертвых своих военных, главное бросить их на верную смерть в надежде любой ценой прорвать линию обороны наших войск и выслужиться перед западными кураторами", - заявил Рогов.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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