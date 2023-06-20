https://ria.ru/20230620/ranenye-1879274384.html

Раненых военных ВСУ бросают на поле боя в Запорожской области, заявил Рогов

Раненых военных ВСУ бросают на поле боя в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 20.06.2023

Раненых военных ВСУ бросают на поле боя в Запорожской области, заявил Рогов

Киевский режим почти не забирает раненых солдат с линии фронта в Запорожской области, их оставляют умирать на поле боя, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:36

2023-06-20T08:36

2023-06-20T08:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Киевский режим почти не забирает раненых солдат с линии фронта в Запорожской области, их оставляют умирать на поле боя, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Забирают очень мало, большинство раненых просто оставляют умирать на поле боя", - сказал Рогов. Он добавил, что ВСУ бросает солдат на верную смерть в надежде прорвать линию обороны российских войск. "Линия фронта сегодня буквально завалена телами украинских боевиков, которые их командование даже не забирает. Такая ужасная картина на всех направлениях запорожского участка фронта. Киевскому режиму наплевать как на живых, так и на мертвых своих военных, главное бросить их на верную смерть в надежде любой ценой прорвать линию обороны наших войск и выслужиться перед западными кураторами", - заявил Рогов. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230620/kontrnastup-1879197698.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины