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Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта - РИА Новости, 20.06.2023
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17:19 20.06.2023 (обновлено: 18:22 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/putin-1879403563.html
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта - РИА Новости, 20.06.2023
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта
Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:19
2023-06-20T18:22
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина посетил Северный речной порт. "В добрый час, в добрый путь... Разрешаю", — сказал Путин, и первое судно, погудев, отправилось с причала "Киевский"."Гудит как настоящий", — пошутил Собянин. "Настоящий, конечно", — добавил Путин.Ранее Собянин в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня. По его словам, суда будут запускать постепенно, в несколько этапов.
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"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
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владимир путин, москва, общество
Владимир Путин, Москва, Общество
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта

Путин и Собянин дали старт движению речных электротрамвайчиков по Москве-реке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина посетил Северный речной порт. "В добрый час, в добрый путь... Разрешаю", — сказал Путин, и первое судно, погудев, отправилось с причала "Киевский".
"Гудит как настоящий", — пошутил Собянин. "Настоящий, конечно", — добавил Путин.
Ранее Собянин в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня. По его словам, суда будут запускать постепенно, в несколько этапов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы
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Владимир ПутинМоскваОбщество
 
 
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