https://ria.ru/20230620/putin-1879403563.html
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта - РИА Новости, 20.06.2023
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта
Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:19
2023-06-20T17:19
2023-06-20T18:22
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879412124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e0db7d9d00a11c6a57fc63d531a36aa.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина посетил Северный речной порт. "В добрый час, в добрый путь... Разрешаю", — сказал Путин, и первое судно, погудев, отправилось с причала "Киевский"."Гудит как настоящий", — пошутил Собянин. "Настоящий, конечно", — добавил Путин.Ранее Собянин в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня. По его словам, суда будут запускать постепенно, в несколько этапов.
https://ria.ru/20230620/putin-1879348287.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879412124_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_77ade40db28b5386c303263343672624.jpg
"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке
2023-06-20T17:19
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, общество
Владимир Путин, Москва, Общество
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта
Путин и Собянин дали старт движению речных электротрамвайчиков по Москве-реке
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина
посетил Северный речной порт. "В добрый час, в добрый путь... Разрешаю", — сказал Путин, и первое судно, погудев, отправилось с причала "Киевский".
"Гудит как настоящий", — пошутил Собянин. "Настоящий, конечно", — добавил Путин.
Ранее Собянин в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня. По его словам, суда будут запускать постепенно, в несколько этапов.
Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы