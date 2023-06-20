https://ria.ru/20230620/putin-1879403563.html

Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта

Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта - РИА Новости, 20.06.2023

Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта

Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:19

2023-06-20T17:19

2023-06-20T18:22

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в компании мэра Москвы Сергея Собянина посетил Северный речной порт. "В добрый час, в добрый путь... Разрешаю", — сказал Путин, и первое судно, погудев, отправилось с причала "Киевский"."Гудит как настоящий", — пошутил Собянин. "Настоящий, конечно", — добавил Путин.Ранее Собянин в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня. По его словам, суда будут запускать постепенно, в несколько этапов.

https://ria.ru/20230620/putin-1879348287.html

москва

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"В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке "В добрый путь". Путин дал старт первому речному трамвайчику на Москве-реке 2023-06-20T17:19 true PT1M08S

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Дарья Буймова

владимир путин, москва, общество