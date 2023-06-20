https://ria.ru/20230620/putin-1879348287.html

Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы

Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы - РИА Новости, 20.06.2023

Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет большое совещание по развитию воднотранспортной системы и строительства речных судов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:55

2023-06-20T13:55

2023-06-20T13:56

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виталий савельев

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет большое совещание по развитию воднотранспортной системы и строительства речных судов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент будет заниматься очень важной темой - вопросами развития воднотранспортной системы страны и в том числе вопросами строительства речных судов на отечественных верфях для перевозки пассажиров. Он сегодня проведет очень важное совещание по всем этим вопросам", - сказал Песков. По его словам, министр транспорта Виталий Савельев доложит участникам совещания о развитии инфраструктуры и приобретении судов для развития перевозок пассажиров на внутренних водных путях России. "Особый будет доклад о развитии речного транспорта Москвы, который сделает Сергей Семенович Собянин, мэр. Глеб Никитин - Нижегородская область - расскажет о развитии речного судоходства на Волге, и Денис Мантуров расскажет о строительстве речных судов на отечественных верфях. Очень важная тема для нашей страны с нашей географией, поэтому разговор будет серьезный и объемный", - добавил Песков.В совещании также примут участие помощники президента РФ Игорь Левитин и Максим Орешкин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр экономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Бурятии Алексей Цыденов, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, губернаторы и представители бизнеса.

https://ria.ru/20220420/turmarshrut-1784572637.html

https://ria.ru/20230125/transport-1847156877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, нижегородская область, виталий савельев, владимир путин, дмитрий песков