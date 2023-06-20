https://ria.ru/20230620/putin-1879348287.html
Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы
Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы - РИА Новости, 20.06.2023
Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет большое совещание по развитию воднотранспортной системы и строительства речных судов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:55
2023-06-20T13:55
2023-06-20T13:56
экономика
россия
москва
нижегородская область
виталий савельев
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет большое совещание по развитию воднотранспортной системы и строительства речных судов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня президент будет заниматься очень важной темой - вопросами развития воднотранспортной системы страны и в том числе вопросами строительства речных судов на отечественных верфях для перевозки пассажиров. Он сегодня проведет очень важное совещание по всем этим вопросам", - сказал Песков. По его словам, министр транспорта Виталий Савельев доложит участникам совещания о развитии инфраструктуры и приобретении судов для развития перевозок пассажиров на внутренних водных путях России. "Особый будет доклад о развитии речного транспорта Москвы, который сделает Сергей Семенович Собянин, мэр. Глеб Никитин - Нижегородская область - расскажет о развитии речного судоходства на Волге, и Денис Мантуров расскажет о строительстве речных судов на отечественных верфях. Очень важная тема для нашей страны с нашей географией, поэтому разговор будет серьезный и объемный", - добавил Песков.В совещании также примут участие помощники президента РФ Игорь Левитин и Максим Орешкин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр экономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Бурятии Алексей Цыденов, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, губернаторы и представители бизнеса.
https://ria.ru/20220420/turmarshrut-1784572637.html
https://ria.ru/20230125/transport-1847156877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, нижегородская область, виталий савельев, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, Россия, Москва, Нижегородская область, Виталий Савельев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы
Путин проведет совещание по развитию воднотранспортной системы и строительству судов
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет большое совещание по развитию воднотранспортной системы и строительства речных судов, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент будет заниматься очень важной темой - вопросами развития воднотранспортной системы страны и в том числе вопросами строительства речных судов на отечественных верфях для перевозки пассажиров. Он сегодня проведет очень важное совещание по всем этим вопросам", - сказал Песков.
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По его словам, министр транспорта Виталий Савельев
доложит участникам совещания о развитии инфраструктуры и приобретении судов для развития перевозок пассажиров на внутренних водных путях России.
"Особый будет доклад о развитии речного транспорта Москвы
, который сделает Сергей Семенович Собянин, мэр. Глеб Никитин
- Нижегородская область
- расскажет о развитии речного судоходства на Волге, и Денис Мантуров
расскажет о строительстве речных судов на отечественных верфях. Очень важная тема для нашей страны с нашей географией, поэтому разговор будет серьезный и объемный", - добавил Песков.
В совещании также примут участие помощники президента РФ Игорь Левитин и Максим Орешкин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр экономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Бурятии Алексей Цыденов, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, губернаторы и представители бизнеса.
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