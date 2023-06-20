https://ria.ru/20230620/proval-1879267984.html

Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ

Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ - РИА Новости, 20.06.2023

Маск согласился с мнением о провале наступления ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T06:13

2023-06-20T06:13

2023-06-20T06:13

в мире

украина

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илон маск

андрей мельник

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот прогнозирует поражение США на Украине.Как говорится в статье Сакса, опубликованной в Twitter, "с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". Он напомнил и о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, которые могли прекратить конфликт, но в результате были отвергнуты Западом.Бизнесмен сравнил происходящее с Афганистаном, когда "американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли", что Штаты одерживают там верх. Сакс с сожалением резюмировал, что США, похоже, приближаются к аналогичному результату и на Украине."Хорошо сказано", - написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.Легко могут уничтожитьМаск регулярно делает скептические высказывания по поводу конфликта на Украине. Так, на прошлой неделе он заявил в своем Twitter, что небольшое количество танков, таких как Leopard 2, можно уничтожить противотанковым оружием и минами.Один из пользователей соцсети опубликовал пост про замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2, отметив, что, "судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья". Он предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для их использования, выразив мнение, что возможные новые поставки будут напрасными."Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами", — написал Маск в комментарии под его постом. По мнению бизнесмена, их должно быть "либо много", либо "не быть" вообще.Последствия накачки оружиемРанее Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине, задавшись вопросом, "чем это закончится"."Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности", — написал Маск в комментарии под постом в Twitter пользователя, обратившего внимание на данную новость.

https://ria.ru/20230618/mask-1878958140.html

https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879264169.html

https://ria.ru/20230619/naemniki-1879086058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, сша, россия, илон маск, андрей мельник, вооруженные силы украины, министерство обороны сша