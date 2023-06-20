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В Шебекино отменили пропуска для въезда в город - РИА Новости, 20.06.2023
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20:01 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/propuska-1879439852.html
В Шебекино отменили пропуска для въезда в город
В Шебекино отменили пропуска для въезда в город - РИА Новости, 20.06.2023
В Шебекино отменили пропуска для въезда в город
Власти с 21 июня отменяют пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T20:01
2023-06-20T20:01
шебекино
украина
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Власти с 21 июня отменяют пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира в соцсети "ВКонтакте". &quot;С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 6 утра до 21 часа машина будет проезжать в Шебекино свободно, без всяких пропусков. Но с 21 часа до 6 утра въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен. Но полиция и ГИББД в случае необходимости будут отдельно проверять то, что покажется им требующим дополнительной проверки&quot;, - сказал Гладков.Губернатор отметил, что блокпосты на въезде в город нужны, чтобы обеспечить сохранность имущества жителей, которые покинули свои дома. "Мы должны четко понимать, кто находится в пустом городе, поэтому эта работа была организована", - добавил он. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов. Жители массово покидали свои дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
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шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков
Шебекино, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Шебекино отменили пропуска для въезда в город

Белгородские власти отменили въезд и выезд по пропускам в Шебекино с 6 утра до 9 вечера

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramШебекино
Шебекино - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Власти с 21 июня отменяют пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира в соцсети "ВКонтакте".
«

"С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 6 утра до 21 часа машина будет проезжать в Шебекино свободно, без всяких пропусков. Но с 21 часа до 6 утра въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен. Но полиция и ГИББД в случае необходимости будут отдельно проверять то, что покажется им требующим дополнительной проверки", - сказал Гладков.

Губернатор отметил, что блокпосты на въезде в город нужны, чтобы обеспечить сохранность имущества жителей, которые покинули свои дома. "Мы должны четко понимать, кто находится в пустом городе, поэтому эта работа была организована", - добавил он.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов. Жители массово покидали свои дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
ШебекиноУкраинаБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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