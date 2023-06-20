https://ria.ru/20230620/propuska-1879439852.html

В Шебекино отменили пропуска для въезда в город

В Шебекино отменили пропуска для въезда в город - РИА Новости, 20.06.2023

В Шебекино отменили пропуска для въезда в город

Власти с 21 июня отменяют пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T20:01

2023-06-20T20:01

2023-06-20T20:01

шебекино

украина

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Власти с 21 июня отменяют пропуска на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться разрешено с 06.00 до 21.00, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира в соцсети "ВКонтакте". "С завтрашнего дня будет изменен порядок: с 6 утра до 21 часа машина будет проезжать в Шебекино свободно, без всяких пропусков. Но с 21 часа до 6 утра въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен. Но полиция и ГИББД в случае необходимости будут отдельно проверять то, что покажется им требующим дополнительной проверки", - сказал Гладков.Губернатор отметил, что блокпосты на въезде в город нужны, чтобы обеспечить сохранность имущества жителей, которые покинули свои дома. "Мы должны четко понимать, кто находится в пустом городе, поэтому эта работа была организована", - добавил он. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов. Жители массово покидали свои дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

шебекино

украина

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков