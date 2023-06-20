https://ria.ru/20230620/priamure-1879269098.html

В Приамурье оформили первый дополнительный "дальневосточный гектар"

В Приамурье оформили первый дополнительный "дальневосточный гектар" - РИА Новости, 20.06.2023

В Приамурье оформили первый дополнительный "дальневосточный гектар"

Первый дополнительный земельный участок по федеральной программе "Дальневосточный гектар" оформила в собственность жительница города Свободного в Приамурье,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T06:45

2023-06-20T06:45

2023-06-20T06:45

амурская область

амурская область

свободный

василий орлов (губернатор)

дальневосточный гектар

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн - РИА Новости. Первый дополнительный земельный участок по федеральной программе "Дальневосточный гектар" оформила в собственность жительница города Свободного в Приамурье, сообщает правительство Амурской области. В Амурской области более 30 человек уже построили на своем "дальневосточном гектаре" дома. Теперь они могут досрочно оформить в собственность участок. "Первая жительница области воспользовалась этой возможностью, думаю, дальше процесс оформления пойдет активнее. Условия программы просты для людей. Для жилого дома единственное требование по площади - она не должна быть меньше 24 квадратных метров. И жилье должно быть достроено и зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. После того как дом и земельный участок оформлены в собственность, их можно продать, подарить, передать в наследство", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. Это уже второй гектар, который жительница Свободного получила бесплатно. Право безвозмездного пользования она оформила в феврале 2021 года, построила на участке жилой дом и получила землю в собственность. Когда появилась возможность взять дополнительный участок – воспользовалась своим правом", - рассказала заместитель министра имущественных отношений Амурской области Марина Суворова. Как уточнили в минимущества, в обычном порядке оформить земельный участок в собственность можно лишь через 4,5 года после заключения договора, однако после строительства дома жители могут сделать это раньше. При этом оговаривается и вариант оформления участка в совместную собственность. На одного гражданина может быть предоставлен участок площадью не более 1 гектара. Больше можно только в том случае, если это коллективная заявка. До 10 человек включительно могут взять один земельный участок, но не более чем по 1 гектару на каждого. На нем можно построить дом, вести бизнес или сельскохозяйственную деятельность, оформив участок в совместную собственность. За время действия программы в Амурской области выдано 9,5 тысячи дальневосточных гектаров. Оформить земельный участок на территории региона могут все россияне, при условии, что первый надел осваивается – можно будет получить второй, дополнительный "дальневосточный гектар".

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амурская область, свободный, василий орлов (губернатор), дальневосточный гектар