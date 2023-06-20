Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае в пять раз увеличат премии молодым ученым - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
 
05:50 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/premii-1879267193.html
В Хабаровском крае в пять раз увеличат премии молодым ученым
В Хабаровском крае в пять раз увеличат премии молодым ученым - РИА Новости, 20.06.2023
В Хабаровском крае в пять раз увеличат премии молодым ученым
Премии победителям конкурса молодых ученых Хабаровского края за достижения в области научных исследований и разработок увеличены в пять раз, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:50
2023-06-20T05:50
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
дальневосточный государственный медицинский университет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_77:0:2999:1644_1920x0_80_0_0_2577cafd557be861282e86c3ff375e2b.jpg
ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Премии победителям конкурса молодых ученых Хабаровского края за достижения в области научных исследований и разработок увеличены в пять раз, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Принял решение в пять раз увеличить премии победителям краевого конкурса молодых ученых. Так, поощрение за первое место увеличится с 20 до 100 тысяч рублей, за второе – с 15 до 75 тысяч, за третье – с 10 до 50 тысяч рублей", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Премия присуждается авторам лучших работ краевого конкурса молодых ученых. Его цель – повышение научной активности молодых исследователей, поддержка талантливых молодых ученых и аспирантов, повышение престижа научного труда. По данным правительства региона, за 25-летнюю историю проведения конкурса его участниками стали более 2 тысяч молодых исследователей. В 2023 году был заявлен 141 научный проект. По итогам защиты проектов жюри выбрало 21 победителя. В регионе реализуется комплекс мер поддержки талантливой молодежи. Студенты и аспиранты получают гранты, премии, именные стипендии губернатора. Исследователям присуждаются почетные звания "Заслуженный деятель науки Хабаровского края", отмечает минобрнауки края. Также по инициативе губернатора, по стратегии развития региона до 2026 года, реализуется проект по созданию межвузовского кампуса. Его участниками выступают пять вузов – Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточный государственный медицинский университет и Хабаровский государственный институт культуры.
https://ria.ru/20230525/degtyarev-1874016759.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729308028_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b8a30686522a50850441dd92a4514e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, михаил дегтярев, дальневосточный государственный медицинский университет, общество
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Дальневосточный государственный медицинский университет, Общество
В Хабаровском крае в пять раз увеличат премии молодым ученым

Глава Хабаровском края Дегтярев распорядился увеличить премии молодым ученым в пять раз

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПлощадь Ленина в Хабаровске
Площадь Ленина в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Площадь Ленина в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Премии победителям конкурса молодых ученых Хабаровского края за достижения в области научных исследований и разработок увеличены в пять раз, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
«
"Принял решение в пять раз увеличить премии победителям краевого конкурса молодых ученых. Так, поощрение за первое место увеличится с 20 до 100 тысяч рублей, за второе – с 15 до 75 тысяч, за третье – с 10 до 50 тысяч рублей", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Премия присуждается авторам лучших работ краевого конкурса молодых ученых. Его цель – повышение научной активности молодых исследователей, поддержка талантливых молодых ученых и аспирантов, повышение престижа научного труда.
По данным правительства региона, за 25-летнюю историю проведения конкурса его участниками стали более 2 тысяч молодых исследователей. В 2023 году был заявлен 141 научный проект. По итогам защиты проектов жюри выбрало 21 победителя. В регионе реализуется комплекс мер поддержки талантливой молодежи. Студенты и аспиранты получают гранты, премии, именные стипендии губернатора. Исследователям присуждаются почетные звания "Заслуженный деятель науки Хабаровского края", отмечает минобрнауки края.
Также по инициативе губернатора, по стратегии развития региона до 2026 года, реализуется проект по созданию межвузовского кампуса. Его участниками выступают пять вузов – Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточный государственный медицинский университет и Хабаровский государственный институт культуры.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
25 мая, 10:25
 
Хабаровский крайХабаровский крайМихаил ДегтяревДальневосточный государственный медицинский университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала