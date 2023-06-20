https://ria.ru/20230620/premii-1879267193.html

В Хабаровском крае в пять раз увеличат премии молодым ученым

В Хабаровском крае в пять раз увеличат премии молодым ученым - РИА Новости, 20.06.2023

В Хабаровском крае в пять раз увеличат премии молодым ученым

Премии победителям конкурса молодых ученых Хабаровского края за достижения в области научных исследований и разработок увеличены в пять раз, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:50

2023-06-20T05:50

2023-06-20T05:50

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

дальневосточный государственный медицинский университет

общество

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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Премии победителям конкурса молодых ученых Хабаровского края за достижения в области научных исследований и разработок увеличены в пять раз, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Принял решение в пять раз увеличить премии победителям краевого конкурса молодых ученых. Так, поощрение за первое место увеличится с 20 до 100 тысяч рублей, за второе – с 15 до 75 тысяч, за третье – с 10 до 50 тысяч рублей", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Премия присуждается авторам лучших работ краевого конкурса молодых ученых. Его цель – повышение научной активности молодых исследователей, поддержка талантливых молодых ученых и аспирантов, повышение престижа научного труда. По данным правительства региона, за 25-летнюю историю проведения конкурса его участниками стали более 2 тысяч молодых исследователей. В 2023 году был заявлен 141 научный проект. По итогам защиты проектов жюри выбрало 21 победителя. В регионе реализуется комплекс мер поддержки талантливой молодежи. Студенты и аспиранты получают гранты, премии, именные стипендии губернатора. Исследователям присуждаются почетные звания "Заслуженный деятель науки Хабаровского края", отмечает минобрнауки края. Также по инициативе губернатора, по стратегии развития региона до 2026 года, реализуется проект по созданию межвузовского кампуса. Его участниками выступают пять вузов – Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточный государственный медицинский университет и Хабаровский государственный институт культуры.

https://ria.ru/20230525/degtyarev-1874016759.html

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хабаровский край, михаил дегтярев, дальневосточный государственный медицинский университет, общество