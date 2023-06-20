https://ria.ru/20230620/pozhar-1879378314.html
Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12
Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12 - РИА Новости, 20.06.2023
Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12
Число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, рассказал РИА... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:56
2023-06-20T15:56
2023-06-20T15:56
происшествия
тамбовская область
котовск
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879372594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тамбовская область, котовск
Происшествия, Тамбовская область, Котовск
Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12
Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области выросло до 12
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", - сказал собеседник агентства.
Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области