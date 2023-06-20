https://ria.ru/20230620/pozhar-1879378314.html

Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12

Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12 - РИА Новости, 20.06.2023

Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12

Число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, рассказал РИА... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:56

2023-06-20T15:56

2023-06-20T15:56

происшествия

тамбовская область

котовск

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230620/pozhar-1879372594.html

тамбовская область

котовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

происшествия, тамбовская область, котовск