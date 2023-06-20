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Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12 - РИА Новости, 20.06.2023
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15:56 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879378314.html
Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12
Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12 - РИА Новости, 20.06.2023
Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12
Число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, рассказал РИА... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:56
2023-06-20T15:56
происшествия
тамбовская область
котовск
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, тамбовская область, котовск
Происшествия, Тамбовская область, Котовск
Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области выросло до 12

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре и взрыве на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Стала известна причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области
Вчера, 15:36
 
ПроисшествияТамбовская областьКотовск
 
 
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