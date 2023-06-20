https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371885.html

Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали

Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали - РИА Новости, 20.06.2023

Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали

Возникший пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области полностью ликвидирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:34

2023-06-20T15:34

2023-06-20T17:27

тамбовская область

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Возникший пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области полностью ликвидирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Принятыми возникший пожар на пороховом заводе в Котовске ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371128.html

тамбовская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тамбовская область, происшествия