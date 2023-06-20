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Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали - РИА Новости, 20.06.2023
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15:34 20.06.2023 (обновлено: 17:27 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371885.html
Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали
Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали - РИА Новости, 20.06.2023
Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали
Возникший пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области полностью ликвидирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:34
2023-06-20T17:27
тамбовская область
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Возникший пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области полностью ликвидирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Принятыми возникший пожар на пороховом заводе в Котовске ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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тамбовская область, происшествия
Тамбовская область, Происшествия
Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали

Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске
Автомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Возникший пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области полностью ликвидирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Принятыми возникший пожар на пороховом заводе в Котовске ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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