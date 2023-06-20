https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371885.html
Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали
Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали - РИА Новости, 20.06.2023
Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали
Возникший пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области полностью ликвидирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:34
2023-06-20T15:34
2023-06-20T17:27
тамбовская область
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Возникший пожар на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области полностью ликвидирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Принятыми возникший пожар на пороховом заводе в Котовске ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371128.html
тамбовская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, происшествия
Тамбовская область, Происшествия
Пожар на пороховом заводе в Тамбовской области ликвидировали
Пожар на пороховом заводе в тамбовском Котовске ликвидировали