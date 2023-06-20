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В Тамбовской области загорелся пороховой завод - РИА Новости, 20.06.2023
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15:08 20.06.2023 (обновлено: 17:31 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879365898.html
В Тамбовской области загорелся пороховой завод
В Тамбовской области загорелся пороховой завод - РИА Новости, 20.06.2023
В Тамбовской области загорелся пороховой завод
Пожар начался в здании порохового завода в тамбовском городе Котовск, сообщила пресс-служба регионального управления ГУМЧС. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:08
2023-06-20T17:31
происшествия
тамбовская область
котовск
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пожар начался в здании порохового завода в тамбовском городе Котовск, сообщила пресс-служба регионального управления ГУМЧС.По данным ведомства, сообщение о взрыве в здании на улице Проспект Труда поступило в 14.10 мск. На место происшествия выехали отделения пожарных частей №9, №1, №3, №4 и №5. Кроме того, из специализированной пожарно-спасательной части №1 следует автолестница.Данные о площади пожара и о том, есть ли в результате него пострадавшие уточняются.
https://ria.ru/20230610/ufa-1877368498.html
тамбовская область
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происшествия, тамбовская область, котовск
Происшествия, Тамбовская область, Котовск
В Тамбовской области загорелся пороховой завод

МЧС сообщило о пожаре в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске
Автомобиль дорожно-патрульной службы неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пожар начался в здании порохового завода в тамбовском городе Котовск, сообщила пресс-служба регионального управления ГУМЧС.
По данным ведомства, сообщение о взрыве в здании на улице Проспект Труда поступило в 14.10 мск. На место происшествия выехали отделения пожарных частей №9, №1, №3, №4 и №5. Кроме того, из специализированной пожарно-спасательной части №1 следует автолестница.
Данные о площади пожара и о том, есть ли в результате него пострадавшие уточняются.
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ПроисшествияТамбовская областьКотовск
 
 
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