https://ria.ru/20230620/pozhar-1879365898.html

В Тамбовской области загорелся пороховой завод

В Тамбовской области загорелся пороховой завод - РИА Новости, 20.06.2023

В Тамбовской области загорелся пороховой завод

Пожар начался в здании порохового завода в тамбовском городе Котовск, сообщила пресс-служба регионального управления ГУМЧС. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:08

2023-06-20T15:08

2023-06-20T17:31

происшествия

тамбовская область

котовск

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пожар начался в здании порохового завода в тамбовском городе Котовск, сообщила пресс-служба регионального управления ГУМЧС.По данным ведомства, сообщение о взрыве в здании на улице Проспект Труда поступило в 14.10 мск. На место происшествия выехали отделения пожарных частей №9, №1, №3, №4 и №5. Кроме того, из специализированной пожарно-спасательной части №1 следует автолестница.Данные о площади пожара и о том, есть ли в результате него пострадавшие уточняются.

https://ria.ru/20230610/ufa-1877368498.html

тамбовская область

котовск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, тамбовская область, котовск