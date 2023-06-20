https://ria.ru/20230620/posol-1879460866.html

Немецкое издание сообщило, что Россия согласилась на смену посла ФРГ

Немецкое издание сообщило, что Россия согласилась на смену посла ФРГ - РИА Новости, 21.06.2023

Немецкое издание сообщило, что Россия согласилась на смену посла ФРГ

Издание Spiegel со ссылкой на германское дипведомство сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла ФРГ в Москве —... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-20T23:54

2023-06-20T23:54

2023-06-21T00:02

в мире

германия

москва

россия

александр ламбсдорф

франк-вальтер штайнмайер

геза андреас фон гайр

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867114243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65d68707cdbf666bf3b40cf0edeb45e5.jpg

БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Издание Spiegel со ссылкой на германское дипведомство сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла ФРГ в Москве — замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа. "Российское правительство выдало свое разрешение, так называемый агреман (предварительное согласие на прием дипломата)", — пишет издание со ссылкой на МИД Германии.Тем самым, как цитирует издание представителя германского МИД, Ламбсдорф вступит в новую должность "этим летом". В конце прошлого года ряд немецких изданий со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что в 2023 году посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра сменит замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф. Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне, является дипломатом по образованию и считается одним из самых опытных специалистов коалиционного правительства в области внешней политики. Происходит из остзейско-курляндской династии дворянской семьи Ламбсдорф, происходящей из Вестфалии и осевшей в начале XV века в Ливонии (территория современных Эстонии и Латвии). В 2017 году, будучи замглавы Европарламента и депутатом бундестага от партии СвДП, Ламбсдорф в разговоре с РИА Новости не исключал поэтапного снятия санкций с России. Подчеркивал, что свободные демократы в германском бундестаге намерены поддерживать диалог с Москвой, несмотря на санкции. Весной 2022 года Ламбсдорф отметил, что политика в отношении России, которую поддерживал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в качестве министра иностранных дел и главы ведомства канцлера во времена Ангелы Меркель, была "полностью ошибочной" и привела Германию "к изоляции и к зависимости от России, от которой мы сейчас крайне страдаем", однако осудил Киев за то, что тот не захотел принимать Штайнмайера из-за его якобы тесных связей с Россией.

https://ria.ru/20230531/germaniya-1875332417.html

https://ria.ru/20230619/signal-1879041494.html

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, москва, россия, александр ламбсдорф, франк-вальтер штайнмайер, геза андреас фон гайр, европарламент