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Немецкое издание сообщило, что Россия согласилась на смену посла ФРГ - РИА Новости, 21.06.2023
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23:54 20.06.2023 (обновлено: 00:02 21.06.2023)
https://ria.ru/20230620/posol-1879460866.html
Немецкое издание сообщило, что Россия согласилась на смену посла ФРГ
Немецкое издание сообщило, что Россия согласилась на смену посла ФРГ - РИА Новости, 21.06.2023
Немецкое издание сообщило, что Россия согласилась на смену посла ФРГ
Издание Spiegel со ссылкой на германское дипведомство сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла ФРГ в Москве —... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-20T23:54
2023-06-21T00:02
в мире
германия
москва
россия
александр ламбсдорф
франк-вальтер штайнмайер
геза андреас фон гайр
европарламент
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БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Издание Spiegel со ссылкой на германское дипведомство сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла ФРГ в Москве — замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа. &quot;Российское правительство выдало свое разрешение, так называемый агреман (предварительное согласие на прием дипломата)&quot;, — пишет издание со ссылкой на МИД Германии.Тем самым, как цитирует издание представителя германского МИД, Ламбсдорф вступит в новую должность "этим летом". В конце прошлого года ряд немецких изданий со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что в 2023 году посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра сменит замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф. Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне, является дипломатом по образованию и считается одним из самых опытных специалистов коалиционного правительства в области внешней политики. Происходит из остзейско-курляндской династии дворянской семьи Ламбсдорф, происходящей из Вестфалии и осевшей в начале XV века в Ливонии (территория современных Эстонии и Латвии). В 2017 году, будучи замглавы Европарламента и депутатом бундестага от партии СвДП, Ламбсдорф в разговоре с РИА Новости не исключал поэтапного снятия санкций с России. Подчеркивал, что свободные демократы в германском бундестаге намерены поддерживать диалог с Москвой, несмотря на санкции. Весной 2022 года Ламбсдорф отметил, что политика в отношении России, которую поддерживал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в качестве министра иностранных дел и главы ведомства канцлера во времена Ангелы Меркель, была "полностью ошибочной" и привела Германию "к изоляции и к зависимости от России, от которой мы сейчас крайне страдаем", однако осудил Киев за то, что тот не захотел принимать Штайнмайера из-за его якобы тесных связей с Россией.
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в мире, германия, москва, россия, александр ламбсдорф, франк-вальтер штайнмайер, геза андреас фон гайр, европарламент
В мире, Германия, Москва, Россия, Александр Ламбсдорф, Франк-Вальтер Штайнмайер, Геза Андреас фон Гайр, Европарламент
Немецкое издание сообщило, что Россия согласилась на смену посла ФРГ

Spiegel: российская сторона дала согласие этим летом принять нового посла ФРГ в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание посольства Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Издание Spiegel со ссылкой на германское дипведомство сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла ФРГ в Москве — замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа.
«

"Российское правительство выдало свое разрешение, так называемый агреман (предварительное согласие на прием дипломата)", — пишет издание со ссылкой на МИД Германии.

Тем самым, как цитирует издание представителя германского МИД, Ламбсдорф вступит в новую должность "этим летом".
В конце прошлого года ряд немецких изданий со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что в 2023 году посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра сменит замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф.
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Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне, является дипломатом по образованию и считается одним из самых опытных специалистов коалиционного правительства в области внешней политики. Происходит из остзейско-курляндской династии дворянской семьи Ламбсдорф, происходящей из Вестфалии и осевшей в начале XV века в Ливонии (территория современных Эстонии и Латвии).
В 2017 году, будучи замглавы Европарламента и депутатом бундестага от партии СвДП, Ламбсдорф в разговоре с РИА Новости не исключал поэтапного снятия санкций с России. Подчеркивал, что свободные демократы в германском бундестаге намерены поддерживать диалог с Москвой, несмотря на санкции.
Весной 2022 года Ламбсдорф отметил, что политика в отношении России, которую поддерживал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в качестве министра иностранных дел и главы ведомства канцлера во времена Ангелы Меркель, была "полностью ошибочной" и привела Германию "к изоляции и к зависимости от России, от которой мы сейчас крайне страдаем", однако осудил Киев за то, что тот не захотел принимать Штайнмайера из-за его якобы тесных связей с Россией.
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В миреГерманияМоскваРоссияАлександр ЛамбсдорфФранк-Вальтер ШтайнмайерГеза Андреас фон ГайрЕвропарламент
 
 
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