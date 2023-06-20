Немецкое издание сообщило, что Россия согласилась на смену посла ФРГ
Spiegel: российская сторона дала согласие этим летом принять нового посла ФРГ в Москве
Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июн — РИА Новости. Издание Spiegel со ссылкой на германское дипведомство сообщило, что российская сторона выразила готовность этим летом принять нового посла ФРГ в Москве — замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра графа Ламбсдорфа.
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"Российское правительство выдало свое разрешение, так называемый агреман (предварительное согласие на прием дипломата)", — пишет издание со ссылкой на МИД Германии.
Тем самым, как цитирует издание представителя германского МИД, Ламбсдорф вступит в новую должность "этим летом".
В конце прошлого года ряд немецких изданий со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что в 2023 году посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра сменит замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф.
Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне, является дипломатом по образованию и считается одним из самых опытных специалистов коалиционного правительства в области внешней политики. Происходит из остзейско-курляндской династии дворянской семьи Ламбсдорф, происходящей из Вестфалии и осевшей в начале XV века в Ливонии (территория современных Эстонии и Латвии).
В 2017 году, будучи замглавы Европарламента и депутатом бундестага от партии СвДП, Ламбсдорф в разговоре с РИА Новости не исключал поэтапного снятия санкций с России. Подчеркивал, что свободные демократы в германском бундестаге намерены поддерживать диалог с Москвой, несмотря на санкции.
Весной 2022 года Ламбсдорф отметил, что политика в отношении России, которую поддерживал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в качестве министра иностранных дел и главы ведомства канцлера во времена Ангелы Меркель, была "полностью ошибочной" и привела Германию "к изоляции и к зависимости от России, от которой мы сейчас крайне страдаем", однако осудил Киев за то, что тот не захотел принимать Штайнмайера из-за его якобы тесных связей с Россией.