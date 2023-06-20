https://ria.ru/20230620/polozhenie-1879351653.html

Госдума приняла закон о наказании за нарушение военного положения

Госдума приняла закон о наказании за нарушение военного положения - РИА Новости, 20.06.2023

Госдума приняла закон о наказании за нарушение военного положения

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект с поправками в КоАП, предусматривающими, в том числе, задержание на 30 суток за нарушение... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:11

2023-06-20T14:11

2023-06-20T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект с поправками в КоАП, предусматривающими, в том числе, задержание на 30 суток за нарушение режима военного положения. Ранее в думской базе данных появились поправки к законопроекту заксобрания Республики Башкортостан о перемещении арестованных транспортных средств, позднее палата приняла их вместе с законопроектом во втором чтении. Согласно внесенным документам, изменениям подвергнется часть 1 ст. 3.9 КоАП ("административный арест"), после слов "режима чрезвычайного положения" дополняется словами "режима военного положения". Также предполагается добавить статью 20.51. "Нарушение режима военного положения". "Нарушение положений, установленных в соответствии федеральным конституционным законом "О военном положении" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам военного положения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток", - сообщается в тексте поправки, размещенной в базе данных. При этом действия, совершенные с использованием транспортного средства, повлекут возможность его конфискации.Также в сопроводительных документах отмечается, что определить, что административное задержание лиц, нарушивших режим военного положения будут вправе осуществлять должностные лица ФОИВов, их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.

https://ria.ru/20230613/polozhenie-1877852985.html

https://ria.ru/20230529/vybory-1874788966.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, госдума рф, ситуация в днр и лнр