https://ria.ru/20230620/pokushenie-1879359451.html

Пытавшиеся убить замглавы Херсонской области рассказали о кураторе из СБУ

Пытавшиеся убить замглавы Херсонской области рассказали о кураторе из СБУ - РИА Новости, 20.06.2023

Пытавшиеся убить замглавы Херсонской области рассказали о кураторе из СБУ

Граждане Украины Юрий Доманчук и Виталий Скакун, которые обвиняются в покушении на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка, в своих... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:45

2023-06-20T14:45

2023-06-20T14:58

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происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Граждане Украины Юрий Доманчук и Виталий Скакун, которые обвиняются в покушении на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка, в своих показаниях заявили, что курировал их майор из СБУ, передает корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Доманчуку и Скакуну инкриминируют террористический акт, незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. В ходе судебного заседания, в частности, были заслушаны письменные показания сожительницы Доманчука. По её словам, обвиняемые планировали совершить теракт, исходя из своих националистических убеждений и крайне негативного отношения к РФ и российской армии. Она сообщила, что подготовку к теракту курировал сотрудник службы безопасности Украины майор Павел Савицкий, которому до совершения теракта Доманчук регулярно передавал информацию о передвижении российских военных в Скадовске Херсонской области. После этого по ходатайству прокурора были оглашены показания допроса Доманчука и Скакуна. Они подтвердили, что их действия координировал сотрудник СБУ Павел Савицкий, также обеспечивавший их взрывчаткой и оружием, координировавший подготовку к теракту. Майор обещал впоследствии переправить Доманчука и Скакуна на территорию, подконтрольную Киеву. Согласно показаниям подсудимых, они сами изготовили самодельное взрывное устройство - мину МОН-50, начиненную поражающими элементами, установили ее напротив дома в Скадовске, где жил Булюк, а на здание направили видеокамеру, чтобы следить за передвижениями чиновника. Днем 12 декабря 2022 года, когда Булюк вышел из дома и направился к автомобилю, за рулем которого был его знакомый, фигуранты дистанционно взорвали противопехотную мину. Булюк получил ранения, а его знакомый погиб. По словам подсудимых, совершённый ими теракт был направлен на дестабилизацию деятельности органов власти РФ на территории Херсонской области. Ранее Доманчук и Скакун согласились с предъявленным обвинением и признали себя виновными в совершенном преступлении в полном объеме.

https://ria.ru/20230119/diversant-1846030631.html

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879327274.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , украина, россия, служба безопасности украины, происшествия