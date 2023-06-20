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Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти - РИА Новости, 20.06.2023
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23:04 20.06.2023 (обновлено: 23:21 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pogibshie-1879457191.html
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти - РИА Новости, 20.06.2023
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти, ещё один рабочий скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СУ СК России по... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T23:04
2023-06-20T23:21
происшествия
россия
тамбовская область
максим егоров
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти, ещё один рабочий скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СУ СК России по Тамбовской области. Ранее региональное управление СК передавало, что в результате взрыва погибло четыре человека. "Пятый рабочий умер в больнице", - говорится в сообщении. Взрыв произошел на Тамбовском пороховом заводе. Под данным МЧС, площадь пожара составила 1 квадратный метр. В 14:17 ликвидировано открытое горение. По словам губернатора Максима Егорова, причиной пожара стал человеческий фактор, "однозначно это не теракт".
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россия
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происшествия, россия, тамбовская область, максим егоров, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Максим Егоров, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти

Число жертв взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске возросло до пяти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске
Автомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти, ещё один рабочий скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СУ СК России по Тамбовской области.
Ранее региональное управление СК передавало, что в результате взрыва погибло четыре человека.
«
"Пятый рабочий умер в больнице", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел на Тамбовском пороховом заводе. Под данным МЧС, площадь пожара составила 1 квадратный метр. В 14:17 ликвидировано открытое горение. По словам губернатора Максима Егорова, причиной пожара стал человеческий фактор, "однозначно это не теракт".
Сотрудник МЧС на месте происшествия возле порохового завода в Котовске Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2016-2023 годах
Вчера, 17:02
 
ПроисшествияРоссияТамбовская областьМаксим ЕгоровСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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