https://ria.ru/20230620/pogibshie-1879457191.html
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти - РИА Новости, 20.06.2023
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти, ещё один рабочий скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СУ СК России по... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T23:04
2023-06-20T23:04
2023-06-20T23:21
происшествия
россия
тамбовская область
максим егоров
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти, ещё один рабочий скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СУ СК России по Тамбовской области. Ранее региональное управление СК передавало, что в результате взрыва погибло четыре человека. "Пятый рабочий умер в больнице", - говорится в сообщении. Взрыв произошел на Тамбовском пороховом заводе. Под данным МЧС, площадь пожара составила 1 квадратный метр. В 14:17 ликвидировано открытое горение. По словам губернатора Максима Егорова, причиной пожара стал человеческий фактор, "однозначно это не теракт".
https://ria.ru/20230620/chp-1879393974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тамбовская область, максим егоров, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Максим Егоров, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти
Число жертв взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске возросло до пяти