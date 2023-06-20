https://ria.ru/20230620/pogibshie-1879457191.html

Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти

Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти - РИА Новости, 20.06.2023

Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти

Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти, ещё один рабочий скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СУ СК России по... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T23:04

2023-06-20T23:04

2023-06-20T23:21

происшествия

россия

тамбовская область

максим егоров

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти, ещё один рабочий скончался в больнице, сообщили РИА Новости в СУ СК России по Тамбовской области. Ранее региональное управление СК передавало, что в результате взрыва погибло четыре человека. "Пятый рабочий умер в больнице", - говорится в сообщении. Взрыв произошел на Тамбовском пороховом заводе. Под данным МЧС, площадь пожара составила 1 квадратный метр. В 14:17 ликвидировано открытое горение. По словам губернатора Максима Егорова, причиной пожара стал человеческий фактор, "однозначно это не теракт".

https://ria.ru/20230620/chp-1879393974.html

россия

тамбовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, тамбовская область, максим егоров, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)