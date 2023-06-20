https://ria.ru/20230620/podzhog-1879457001.html

СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных

СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных - РИА Новости, 20.06.2023

СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных

По меньшей мере 25 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан сгорели в подожженных помещениях этого... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T22:59

2023-06-20T22:59

2023-06-20T23:10

в мире

тегусигальпа

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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. По меньшей мере 25 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан сгорели в подожженных помещениях этого центра и еще семь скончались от ножевых ранений после столкновения членов преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18, сообщила газета Heraldo. "Не менее 25 женщин сгорели в ванной. Еще семеро скончались от ножевых ранений. Согласно предоставленной информации, члены банды предположительно заперли нескольких женщин-соперниц и подожгли модули", - говорится в материале на сайте Heraldo. Официально органы власти страны не подтвердили информацию о числе жертв инцидента. Заместитель министра безопасности Семма Вильянуэва заявила об экстренном вмешательстве силовых структур и пожарных и объявила чрезвычайную ситуацию в пенитенциарном учреждении. В местную больницу были доставлены пятеро пострадавших в инциденте в женской тюрьме, которая находится к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы.

https://ria.ru/20230614/podzhog-1877978644.html

тегусигальпа

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в мире, тегусигальпа