https://ria.ru/20230620/podzhog-1879457001.html
СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных
СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных
По меньшей мере 25 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан сгорели в подожженных помещениях этого... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:59
2023-06-20T22:59
2023-06-20T23:10
в мире
тегусигальпа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. По меньшей мере 25 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан сгорели в подожженных помещениях этого центра и еще семь скончались от ножевых ранений после столкновения членов преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18, сообщила газета Heraldo. "Не менее 25 женщин сгорели в ванной. Еще семеро скончались от ножевых ранений. Согласно предоставленной информации, члены банды предположительно заперли нескольких женщин-соперниц и подожгли модули", - говорится в материале на сайте Heraldo. Официально органы власти страны не подтвердили информацию о числе жертв инцидента. Заместитель министра безопасности Семма Вильянуэва заявила об экстренном вмешательстве силовых структур и пожарных и объявила чрезвычайную ситуацию в пенитенциарном учреждении. В местную больницу были доставлены пятеро пострадавших в инциденте в женской тюрьме, которая находится к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы.
https://ria.ru/20230614/podzhog-1877978644.html
тегусигальпа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегусигальпа
СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных
Heraldo: в Гондурасе бунт в женской тюрьме привел к гибели 32 заключенных