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СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных - РИА Новости, 20.06.2023
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22:59 20.06.2023 (обновлено: 23:10 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/podzhog-1879457001.html
СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных
СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных
По меньшей мере 25 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан сгорели в подожженных помещениях этого... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:59
2023-06-20T23:10
в мире
тегусигальпа
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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. По меньшей мере 25 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан сгорели в подожженных помещениях этого центра и еще семь скончались от ножевых ранений после столкновения членов преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18, сообщила газета Heraldo. "Не менее 25 женщин сгорели в ванной. Еще семеро скончались от ножевых ранений. Согласно предоставленной информации, члены банды предположительно заперли нескольких женщин-соперниц и подожгли модули", - говорится в материале на сайте Heraldo. Официально органы власти страны не подтвердили информацию о числе жертв инцидента. Заместитель министра безопасности Семма Вильянуэва заявила об экстренном вмешательстве силовых структур и пожарных и объявила чрезвычайную ситуацию в пенитенциарном учреждении. В местную больницу были доставлены пятеро пострадавших в инциденте в женской тюрьме, которая находится к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы.
https://ria.ru/20230614/podzhog-1877978644.html
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в мире, тегусигальпа
В мире, Тегусигальпа
СМИ: бунт в женской тюрьме в Гондурасе привел к гибели десятков заключенных

Heraldo: в Гондурасе бунт в женской тюрьме привел к гибели 32 заключенных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. По меньшей мере 25 заключенных Женского центра социальной адаптации Cefas в гондурасском департаменте Франсиско Морасан сгорели в подожженных помещениях этого центра и еще семь скончались от ножевых ранений после столкновения членов преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18, сообщила газета Heraldo.
"Не менее 25 женщин сгорели в ванной. Еще семеро скончались от ножевых ранений. Согласно предоставленной информации, члены банды предположительно заперли нескольких женщин-соперниц и подожгли модули", - говорится в материале на сайте Heraldo.
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Официально органы власти страны не подтвердили информацию о числе жертв инцидента. Заместитель министра безопасности Семма Вильянуэва заявила об экстренном вмешательстве силовых структур и пожарных и объявила чрезвычайную ситуацию в пенитенциарном учреждении.
В местную больницу были доставлены пятеро пострадавших в инциденте в женской тюрьме, которая находится к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы.
 
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