В США рэпер умер во время концерта

В США рэпер умер во время концерта

2023-06-20T04:15

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Рэпер Big Pockey (Милтон Пауэлл) упал в обморок во время выступления в штате Техас и умер, сообщает CNN. По данным СМИ, музыкант начал задыхаться на концерте. Медицинский работник, оказавшийся в зале, провел ему сердечно-легочную реанимацию. После этого исполнителя увезли в больницу, а через некоторое время на странице 45-летнего рэпера в соцсети появилось сообщение о его смерти. "С глубокой печалью мы сообщаем новость о кончине нашего любимого Милтона Big Pockey Пауэлла. В ближайшее время мы сообщим информацию о похоронах", – говорится в сообщении. Близкие и поклонники выразили свои соболезнования в комментариях. "Лети выше, мой брат. Ты был моим школьным товарищем, я буду скучать по тебе!", "Мой самый любимый рэпер. Люблю и уважаю", "Я до сих пор не могу поверить в это", Мои соболезнования", "Покойся с миром", – написали комментаторы. Милтон Пауэлл обрел популярность благодаря участию в группе Screwed Up Click. В 1999 году он начал сольную карьеру. В 2004-м клип на его песню Who Dat Talkin Down показали в пилотном эпизоде сериала от HBO "Красавцы".

Александра Липатова

