В США рэпер умер во время концерта
Рэпер Big Pockey умер во время выступления в штате Техас
© Big Pokey/YoutubeBig Pokey
© Big Pokey/Youtube
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Рэпер Big Pockey (Милтон Пауэлл) упал в обморок во время выступления в штате Техас и умер, сообщает CNN.
По данным СМИ, музыкант начал задыхаться на концерте. Медицинский работник, оказавшийся в зале, провел ему сердечно-легочную реанимацию. После этого исполнителя увезли в больницу, а через некоторое время на странице 45-летнего рэпера в соцсети появилось сообщение о его смерти.
© @sucbigpokeyПост, опубликованный на странице sucbigpokey
© @sucbigpokey
Пост, опубликованный на странице sucbigpokey
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"С глубокой печалью мы сообщаем новость о кончине нашего любимого Милтона Big Pockey Пауэлла. В ближайшее время мы сообщим информацию о похоронах", – говорится в сообщении.
Близкие и поклонники выразили свои соболезнования в комментариях.
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"Лети выше, мой брат. Ты был моим школьным товарищем, я буду скучать по тебе!", "Мой самый любимый рэпер. Люблю и уважаю", "Я до сих пор не могу поверить в это", Мои соболезнования", "Покойся с миром", – написали комментаторы.
Милтон Пауэлл обрел популярность благодаря участию в группе Screwed Up Click. В 1999 году он начал сольную карьеру. В 2004-м клип на его песню Who Dat Talkin Down показали в пилотном эпизоде сериала от HBO "Красавцы".