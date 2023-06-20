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В США рэпер умер во время концерта - РИА Новости, 20.06.2023
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Шоубиз
 
04:15 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/pockey-1879209763.html
В США рэпер умер во время концерта
В США рэпер умер во время концерта - РИА Новости, 20.06.2023
В США рэпер умер во время концерта
Рэпер Big Pockey (Милтон Пауэлл) упал в обморок во время выступления в штате Техас и умер, сообщает CNN. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T04:15
2023-06-20T04:15
шоубиз
сша
техас
музыка
знаменитости
рэп
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Рэпер Big Pockey (Милтон Пауэлл) упал в обморок во время выступления в штате Техас и умер, сообщает CNN. По данным СМИ, музыкант начал задыхаться на концерте. Медицинский работник, оказавшийся в зале, провел ему сердечно-легочную реанимацию. После этого исполнителя увезли в больницу, а через некоторое время на странице 45-летнего рэпера в соцсети появилось сообщение о его смерти. "С глубокой печалью мы сообщаем новость о кончине нашего любимого Милтона Big Pockey Пауэлла. В ближайшее время мы сообщим информацию о похоронах", – говорится в сообщении. Близкие и поклонники выразили свои соболезнования в комментариях. "Лети выше, мой брат. Ты был моим школьным товарищем, я буду скучать по тебе!", "Мой самый любимый рэпер. Люблю и уважаю", "Я до сих пор не могу поверить в это", Мои соболезнования", "Покойся с миром", – написали комментаторы. Милтон Пауэлл обрел популярность благодаря участию в группе Screwed Up Click. В 1999 году он начал сольную карьеру. В 2004-м клип на его песню Who Dat Talkin Down показали в пилотном эпизоде сериала от HBO "Красавцы".
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сша, техас, музыка, знаменитости, рэп
Шоубиз, США, Техас, Музыка, Знаменитости, рэп
В США рэпер умер во время концерта

Рэпер Big Pockey умер во время выступления в штате Техас

© Big Pokey/YoutubeBig Pokey
Big Pokey
© Big Pokey/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Рэпер Big Pockey (Милтон Пауэлл) упал в обморок во время выступления в штате Техас и умер, сообщает CNN.
По данным СМИ, музыкант начал задыхаться на концерте. Медицинский работник, оказавшийся в зале, провел ему сердечно-легочную реанимацию. После этого исполнителя увезли в больницу, а через некоторое время на странице 45-летнего рэпера в соцсети появилось сообщение о его смерти.
© @sucbigpokeyПост, опубликованный на странице sucbigpokey
Пост, опубликованный на странице sucbigpokey
© @sucbigpokey
Пост, опубликованный на странице sucbigpokey
«
"С глубокой печалью мы сообщаем новость о кончине нашего любимого Милтона Big Pockey Пауэлла. В ближайшее время мы сообщим информацию о похоронах", – говорится в сообщении.
Близкие и поклонники выразили свои соболезнования в комментариях.
«
"Лети выше, мой брат. Ты был моим школьным товарищем, я буду скучать по тебе!", "Мой самый любимый рэпер. Люблю и уважаю", "Я до сих пор не могу поверить в это", Мои соболезнования", "Покойся с миром", – написали комментаторы.
Милтон Пауэлл обрел популярность благодаря участию в группе Screwed Up Click. В 1999 году он начал сольную карьеру. В 2004-м клип на его песню Who Dat Talkin Down показали в пилотном эпизоде сериала от HBO "Красавцы".
 
ШоубизСШАТехасМузыкаЗнаменитостирэп
 
 
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