https://ria.ru/20230620/ploschad-1879289785.html

Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня

Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня - РИА Новости, 20.06.2023

Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня

Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:43

2023-06-20T10:43

2023-06-20T10:43

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "Двадцать четвертого июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230606/festival-1876502527.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, новости - туризм, общество