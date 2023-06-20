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Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
10:43 20.06.2023
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Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня - РИА Новости, 20.06.2023
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня
Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:43
2023-06-20T10:43
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "Двадцать четвертого июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", - говорится в сообщении.
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москва, новости - туризм, общество
Туризм, Москва, Новости - Туризм, Общество
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня

Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня из-за мероприятий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка у ГУМа на Красной площади в Москве
Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"Двадцать четвертого июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", - говорится в сообщении.
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