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Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня - РИА Новости, 20.06.2023
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня
Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:43
2023-06-20T10:43
2023-06-20T10:43
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "Двадцать четвертого июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, новости - туризм, общество
Туризм, Москва, Новости - Туризм, Общество
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня
Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня из-за мероприятий
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Красную площадь, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей 24 июня из-за проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"Двадцать четвертого июня 2023 года допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", - говорится в сообщении.
Спектакли, встречи и презентации: как проходит фестиваль "Красная площадь"