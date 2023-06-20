https://ria.ru/20230620/plennye-1879339374.html

В Кремле назвали тему обменов военнопленными с Киевом чувствительной

В Кремле назвали тему обменов военнопленными с Киевом чувствительной - РИА Новости, 20.06.2023

В Кремле назвали тему обменов военнопленными с Киевом чувствительной

Тема обменов военнопленными между Россией и Украиной чувствительна и должна вестись в тишине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:30

2023-06-20T13:30

2023-06-20T13:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

александр смирнов

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тема обменов военнопленными между Россией и Украиной чувствительна и должна вестись в тишине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос приоритетов Киева в обмене своих военнопленных.Как говорилось в письме руководителя "Центра по восстановлению мира" министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, в Киеве поделили своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян: в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров "Азова" (запрещенная в России террористическая организация), а также пленных офицеров и солдат с дефицитными для ВСУ военно-учетными специальностями. Последние в списке – находящиеся в плену простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу."Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная, это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как на такой подход смотрят в Кремле, насколько допустим такой подход для российской стороны, есть ли среди пленных офицеров батальона те, кто не подлежат обмену в связи с совершенными преступлениями.

https://ria.ru/20230619/plennyy-1879238620.html

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россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, александр смирнов, в мире