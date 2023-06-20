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Пилот самолета дал советы аэрофобам - РИА Новости, 20.06.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:09 20.06.2023 (обновлено: 17:34 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pilot-1879400164.html
Пилот самолета дал советы аэрофобам
Пилот самолета дал советы аэрофобам - РИА Новости, 20.06.2023
Пилот самолета дал советы аэрофобам
Пилот самолета дал несколько советов, как победить аэрофобию. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:09
2023-06-20T17:34
туризм
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
аэрофлот
москва
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пилот самолета дал несколько советов, как победить аэрофобию.Во-первых, подумайте, где вам удобно сидеть, и доплатите за место. Во-вторых, сделайте так, чтобы до посадки в самолет вам было комфортно и ничто вас не раздражало. А именно: удобная одежда, обувь (лучше всего кроссовки или туфли на тонкой подошве, чтобы не заставили разуваться на досмотре), грамотно распределенный багаж и ручная кладь.Когда объявили посадку на рейс, не спешите вставать в очередь на посадку, очереди всегда раздражают.”Ваше место все равно никто не займет, самолет не маршрутка, тут с этим строго”, – говорит пилот.А если в голову лезут неприятные мысли, займитесь каким-нибудь приятным делом. Почитайте книгу, посмотрите фильм. Или поешьте.Пролетающие, как кажется пассажирам, “в опасной близости" другие самолеты – не повод для беспокойства. “На самом деле, все летят на разных высотах, причем требования к выдерживанию высоты очень жесткие. Кроме того, службы УВД (управление воздушным движением) тщательно контролируют интервалы по высоте и дистанции между соседними самолетами”, – рассказал эксперт.
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новости - туризм, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), аэрофлот, москва
Туризм, Новости - Туризм, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Аэрофлот, Москва
Пилот самолета дал советы аэрофобам

Пилот самолета дал несколько советов пассажирам, которые боятся летать

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры спускаются по трапу самолета Sukhoi Superjet 100, вернувшегося в аэропорт Шереметьево из-за технической проблемы
Пассажиры спускаются по трапу самолета Sukhoi Superjet 100, вернувшегося в аэропорт Шереметьево из-за технической проблемы - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пилот самолета дал несколько советов, как победить аэрофобию.
Во-первых, подумайте, где вам удобно сидеть, и доплатите за место. Во-вторых, сделайте так, чтобы до посадки в самолет вам было комфортно и ничто вас не раздражало. А именно: удобная одежда, обувь (лучше всего кроссовки или туфли на тонкой подошве, чтобы не заставили разуваться на досмотре), грамотно распределенный багаж и ручная кладь.
Когда объявили посадку на рейс, не спешите вставать в очередь на посадку, очереди всегда раздражают.”Ваше место все равно никто не займет, самолет не маршрутка, тут с этим строго”, – говорит пилот.
А если в голову лезут неприятные мысли, займитесь каким-нибудь приятным делом. Почитайте книгу, посмотрите фильм. Или поешьте.
Пролетающие, как кажется пассажирам, “в опасной близости" другие самолеты – не повод для беспокойства. “На самом деле, все летят на разных высотах, причем требования к выдерживанию высоты очень жесткие. Кроме того, службы УВД (управление воздушным движением) тщательно контролируют интервалы по высоте и дистанции между соседними самолетами”, – рассказал эксперт.
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ТуризмНовости - ТуризмШереметьево (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)АэрофлотМосква
 
 
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