https://ria.ru/20230620/peterburg-1879368410.html
Петербург подготовился к проведению Международного военно-морского салона
Петербург подготовился к проведению Международного военно-морского салона - РИА Новости, 20.06.2023
Петербург подготовился к проведению Международного военно-морского салона
Санкт-Петербург готов к проведению Международного военно-морского салона, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:19
2023-06-20T15:19
2023-06-20T15:19
кронштадт
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов к проведению Международного военно-морского салона, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Международный военно-морской салон пройдет с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения салона станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные в рамках кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Отмечается, что подготовкой к проведению Международного военно-морского салона занималась созданная по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова рабочая группа, в которую входят представители Военно-Морского флота и администрации Северной столицы. "Петербург готов к проведению Международного военно-морского салона", - говорится в сообщении. Транспортно-дорожная инфраструктура города подготовлена к проведению Международного военно-морского салона. В частности, на период проведения салона дорожное движение будет разделено на два потока: для участников и для жителей города. Ограничивать доступ в Кронштадт не планируется. Также организован водный маршрут. Для гостей и участников салона предусмотрено более 1500 парковочных мест. "По поручению президента в Кронштадте реализуется проект туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Он включает в себя в том числе и комплексное развитие города. Во многом благодаря этому проекту Кронштадт становится всероссийским центром патриотического воспитания, хранителем истории флота. Завтра здесь откроется Международный военно-морской салон. Это новая страница в истории города. Теперь в Кронштадте будут не только хранить память о прошлом военно-морских сил нашей страны, но и определять его будущее", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли на МВМС-2023 соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов. В рамках "МВМС-2023" запланирована научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программы.
https://ria.ru/20230620/vstrecha-1879367577.html
https://ria.ru/20230601/flot-1875004727.html
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кронштадт, санкт-петербург, александр беглов
Кронштадт, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Петербург подготовился к проведению Международного военно-морского салона
Петербург подготовился к проведению Международного военно-морского салона с 21 по 25 июня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов к проведению Международного военно-морского салона, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Международный военно-морской салон пройдет с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения салона станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные в рамках кластера "Остров фортов" в Кронштадте
.
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Отмечается, что подготовкой к проведению Международного военно-морского салона занималась созданная по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова
рабочая группа, в которую входят представители Военно-Морского флота и администрации Северной столицы.
«
"Петербург готов к проведению Международного военно-морского салона", - говорится в сообщении.
Транспортно-дорожная инфраструктура города подготовлена к проведению Международного военно-морского салона. В частности, на период проведения салона дорожное движение будет разделено на два потока: для участников и для жителей города. Ограничивать доступ в Кронштадт не планируется. Также организован водный маршрут. Для гостей и участников салона предусмотрено более 1500 парковочных мест.
"По поручению президента в Кронштадте реализуется проект туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Он включает в себя в том числе и комплексное развитие города. Во многом благодаря этому проекту Кронштадт становится всероссийским центром патриотического воспитания, хранителем истории флота. Завтра здесь откроется Международный военно-морской салон. Это новая страница в истории города. Теперь в Кронштадте будут не только хранить память о прошлом военно-морских сил нашей страны, но и определять его будущее", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
День Северного флота России
Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли на МВМС-2023 соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов. В рамках "МВМС-2023" запланирована научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программы.