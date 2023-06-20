https://ria.ru/20230620/peterburg-1879368410.html

Петербург подготовился к проведению Международного военно-морского салона

Петербург подготовился к проведению Международного военно-морского салона - РИА Новости, 20.06.2023

Петербург подготовился к проведению Международного военно-морского салона

Санкт-Петербург готов к проведению Международного военно-морского салона, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:19

2023-06-20T15:19

2023-06-20T15:19

кронштадт

санкт-петербург

александр беглов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806204548_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_c6a4da56052045f9f909dab1809e0131.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов к проведению Международного военно-морского салона, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Международный военно-морской салон пройдет с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения салона станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр, построенные в рамках кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Отмечается, что подготовкой к проведению Международного военно-морского салона занималась созданная по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова рабочая группа, в которую входят представители Военно-Морского флота и администрации Северной столицы. "Петербург готов к проведению Международного военно-морского салона", - говорится в сообщении. Транспортно-дорожная инфраструктура города подготовлена к проведению Международного военно-морского салона. В частности, на период проведения салона дорожное движение будет разделено на два потока: для участников и для жителей города. Ограничивать доступ в Кронштадт не планируется. Также организован водный маршрут. Для гостей и участников салона предусмотрено более 1500 парковочных мест. "По поручению президента в Кронштадте реализуется проект туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Он включает в себя в том числе и комплексное развитие города. Во многом благодаря этому проекту Кронштадт становится всероссийским центром патриотического воспитания, хранителем истории флота. Завтра здесь откроется Международный военно-морской салон. Это новая страница в истории города. Теперь в Кронштадте будут не только хранить память о прошлом военно-морских сил нашей страны, но и определять его будущее", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли на МВМС-2023 соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов. В рамках "МВМС-2023" запланирована научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программы.

https://ria.ru/20230620/vstrecha-1879367577.html

https://ria.ru/20230601/flot-1875004727.html

кронштадт

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кронштадт, санкт-петербург, александр беглов