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В Кремле заявили об открытости Путина к контактам по ситуации на Украине - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 20.06.2023 (обновлено: 14:00 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/peregovory-1879338704.html
В Кремле заявили об открытости Путина к контактам по ситуации на Украине
В Кремле заявили об открытости Путина к контактам по ситуации на Украине - РИА Новости, 20.06.2023
В Кремле заявили об открытости Путина к контактам по ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин открыт к контактам по ситуации на Украине, он провел продуктивный диалог с африканской делегацией, и этот диалог будет... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:29
2023-06-20T14:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к контактам по ситуации на Украине, он провел продуктивный диалог с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться, но вопрос в результативности разговора в условиях той позиции, которую занимает украинский режим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы видите, что президент Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам, весьма и весьма продуктивный диалог состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться, другая сторона вопроса, это потенциальная результативность такого разговора в условиях той позиции и предыстории этой позиции, которую сейчас занимает украинский режим", - сказал Песков журналистам."Вряд ли приходится говорить о какой-либо, скажем так, хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров", - добавил Песков.Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
https://ria.ru/20230618/peregovory-1878985343.html
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владимир путин, украина, россия, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле заявили об открытости Путина к контактам по ситуации на Украине

Песков: Путин открыт к контактам по Украине, но вопрос в их результативности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к контактам по ситуации на Украине, он провел продуктивный диалог с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться, но вопрос в результативности разговора в условиях той позиции, которую занимает украинский режим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы видите, что президент Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам, весьма и весьма продуктивный диалог состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться, другая сторона вопроса, это потенциальная результативность такого разговора в условиях той позиции и предыстории этой позиции, которую сейчас занимает украинский режим", - сказал Песков журналистам.
"Вряд ли приходится говорить о какой-либо, скажем так, хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров", - добавил Песков.
Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Источник: переговоры по гарантиям безопасности для Киева закончились ничем
18 июня, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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