https://ria.ru/20230620/peregovory-1879338704.html

В Кремле заявили об открытости Путина к контактам по ситуации на Украине

В Кремле заявили об открытости Путина к контактам по ситуации на Украине - РИА Новости, 20.06.2023

В Кремле заявили об открытости Путина к контактам по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин открыт к контактам по ситуации на Украине, он провел продуктивный диалог с африканской делегацией, и этот диалог будет... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:29

2023-06-20T13:29

2023-06-20T14:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт к контактам по ситуации на Украине, он провел продуктивный диалог с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться, но вопрос в результативности разговора в условиях той позиции, которую занимает украинский режим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вы видите, что президент Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам, весьма и весьма продуктивный диалог состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться, другая сторона вопроса, это потенциальная результативность такого разговора в условиях той позиции и предыстории этой позиции, которую сейчас занимает украинский режим", - сказал Песков журналистам."Вряд ли приходится говорить о какой-либо, скажем так, хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров", - добавил Песков.Ранее в воскресенье на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербург из Киева, где в пятницу состоялась встреча с Владимиром Зеленским, прибыла представительная делегация африканских лидеров - президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салль, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.

https://ria.ru/20230618/peregovory-1878985343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, россия, дмитрий песков, политика