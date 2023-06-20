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В МИД выразили надежду на работу в рамках переговоров астанинского формата - РИА Новости, 20.06.2023
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06:53 20.06.2023 (обновлено: 07:45 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/peregovory-1879269428.html
В МИД выразили надежду на работу в рамках переговоров астанинского формата
В МИД выразили надежду на работу в рамках переговоров астанинского формата - РИА Новости, 20.06.2023
В МИД выразили надежду на работу в рамках переговоров астанинского формата
Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T06:53
2023-06-20T07:45
россия
в мире
турция
сирия
михаил богданов
оон
гейр педерсен
сергей лавров
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АСТАНА, 20 июн - РИА Новости. Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.Он заявил об этом перед началом 20 раунда переговоров "астанинского" формата, отметив, что Россия рассчитывает на конструктивную работу в нем."Впервые здесь проводится второе мероприятие, как бы параллельно - это встреча четырех стран на уровне заместителей министров иностранных дел – это Турция, Сирия, Россия и Иран. Мы занимаемся проблематикой нормализации отношений между Дамаском и Анкарой", - сказал Богданов журналистам.По его словам, это важный процесс, который должен строиться на согласованных принципах – взаимное уважение территориальной целостности, единства и суверенитета."Вы знаете, что 10 мая в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана. Нам поручено заниматься подготовкой дорожной карты этого процесса нормализации отношений Сирии и Турции. Надеемся, что мы продвинемся тоже в этой работе", - добавил Богданов.В столице Казахстана 20-21 июня проходит 20-ый раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Вместе с этим в Астане Россия, Турция, Сирия и Иран в ходе четырехсторонней встречи рассмотрят подготовку проекта "дорожной карты" по нормализации отношений между Сирией и Турцией. Работа над ней началась после того, как в Москве 10 мая прошла четырехстороння встреча на уровне глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тогда приоритетные темы "дорожной карты". В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20230618/peskov-1878946250.html
https://ria.ru/20230617/pomosch-1878869929.html
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россия, в мире, турция, сирия, михаил богданов, оон, гейр педерсен, сергей лавров
Россия, В мире, Турция, Сирия, Михаил Богданов, ООН, Гейр Педерсен, Сергей Лавров
В МИД выразили надежду на работу в рамках переговоров астанинского формата

МИД: Россия надеется на конструктивную работу в рамках переговоров астанинского формата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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АСТАНА, 20 июн - РИА Новости. Москва надеется на прогресс в работе над дорожной картой по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
Он заявил об этом перед началом 20 раунда переговоров "астанинского" формата, отметив, что Россия рассчитывает на конструктивную работу в нем.
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"Впервые здесь проводится второе мероприятие, как бы параллельно - это встреча четырех стран на уровне заместителей министров иностранных дел – это Турция, Сирия, Россия и Иран. Мы занимаемся проблематикой нормализации отношений между Дамаском и Анкарой", - сказал Богданов журналистам.
По его словам, это важный процесс, который должен строиться на согласованных принципах – взаимное уважение территориальной целостности, единства и суверенитета.
"Вы знаете, что 10 мая в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана. Нам поручено заниматься подготовкой дорожной карты этого процесса нормализации отношений Сирии и Турции. Надеемся, что мы продвинемся тоже в этой работе", - добавил Богданов.
В столице Казахстана 20-21 июня проходит 20-ый раунд "астанинских" переговоров по сирийскому урегулированию с участием представителей России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, а также спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Вместе с этим в Астане Россия, Турция, Сирия и Иран в ходе четырехсторонней встречи рассмотрят подготовку проекта "дорожной карты" по нормализации отношений между Сирией и Турцией. Работа над ней началась после того, как в Москве 10 мая прошла четырехстороння встреча на уровне глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал тогда приоритетные темы "дорожной карты". В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
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РоссияВ миреТурцияСирияМихаил БогдановООНГейр ПедерсенСергей Лавров
 
 
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