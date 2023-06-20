https://ria.ru/20230620/pentagon-1879458363.html

Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для помощи Украине

Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для помощи Украине - РИА Новости, 20.06.2023

Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для помощи Украине

Перерасчет оценки предоставленной Украине военной помощи в связи с допущенными ошибками дал возможность Пентагону потратить на поставки вооружений Киеву еще... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T23:19

2023-06-20T23:19

2023-06-20T23:19

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Перерасчет оценки предоставленной Украине военной помощи в связи с допущенными ошибками дал возможность Пентагону потратить на поставки вооружений Киеву еще более шести миллиардов долларов, заявила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. "В ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины мы обнаружили несоответствия в оценке снаряжения", - заявила она. Сингх уточнила, что речь идет о случаях, когда имела место "переоценка стоимости оборудования" предоставляемого из запасов США в адрес Киева. "На 2023 финансовый год у нас подтверждены, по финальной оценке, 3,6 миллиарда долларов, а на 2022 финансовый год - 2,6 миллиарда долларов, что в совокупности - 6,2 миллиарда долларов", - отметила Сингх. В мае Сингх сообщила РИА Новости, что стоимость отправленной США Киеву военной помощи была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Ранее СМИ сообщили, что Пентагон завысил на 3 миллиарда долларов цену отправленной Украине техники. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html

https://ria.ru/20230615/rakety-1878382811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, пентагон