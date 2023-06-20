Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для помощи Украине
При перерасчете помощи Украине Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для Киева
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Перерасчет оценки предоставленной Украине военной помощи в связи с допущенными ошибками дал возможность Пентагону потратить на поставки вооружений Киеву еще более шести миллиардов долларов, заявила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.
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"В ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины мы обнаружили несоответствия в оценке снаряжения", - заявила она.
Сингх уточнила, что речь идет о случаях, когда имела место "переоценка стоимости оборудования" предоставляемого из запасов США в адрес Киева.
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"На 2023 финансовый год у нас подтверждены, по финальной оценке, 3,6 миллиарда долларов, а на 2022 финансовый год - 2,6 миллиарда долларов, что в совокупности - 6,2 миллиарда долларов", - отметила Сингх.
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон завысил на 3 миллиарда долларов цену отправленной Украине техники.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".