https://ria.ru/20230620/pasporta-1879433490.html
В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта
В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта - РИА Новости, 20.06.2023
В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта
Выдача первых заграничных паспортов гражданина Российской Федерации началась во вторник на территории ЛНР, сообщило МВД по Луганской Народной Республике. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:14
2023-06-20T19:14
2023-06-20T19:14
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луганская народная республика
валентина казакова
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ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Выдача первых заграничных паспортов гражданина Российской Федерации началась во вторник на территории ЛНР, сообщило МВД по Луганской Народной Республике. "20 июня сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике выданы первые заграничные паспорта гражданина Российской Федерации", - заявили в МВД по ЛНР. В МВД по ЛНР ранее сообщили РИА Новости, что с 26 мая текущего года в республике начат прием заявлений о выдаче российских заграничных паспортов. В ноябре прошлого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила, что более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили паспорта РФ. Эти регионы вошли в состав в состав России 30 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230613/grazhdanstvo-1877813669.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, валентина казакова
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Валентина Казакова
В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта
На территории ЛНР начали выдавать первые заграничные паспорта гражданина России