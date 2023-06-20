https://ria.ru/20230620/ozon-1879288342.html

Ozon будет взимать плату с продавцов подделок и реплик

Ozon будет взимать плату с продавцов подделок и реплик - РИА Новости, 20.06.2023

Ozon будет взимать плату с продавцов подделок и реплик

Ozon с 3 июля при блокировке подделок, реплик и других запрещённых товаров будет также взимать плату с их продавцов, пытающихся реализовать эту продукцию на... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:30

2023-06-20T10:30

2023-06-20T10:30

ozon

экономика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ozon с 3 июля при блокировке подделок, реплик и других запрещённых товаров будет также взимать плату с их продавцов, пытающихся реализовать эту продукцию на площадке, сообщает компания. "С 3 июля при блокировке товаров Ozon будет также взимать плату с недобросовестных продавцов за размещение запрещенных товаров. По правилам площадки, к ним относятся подделки, реплики и другая продукция, запрещенная к продаже законодательством РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера позволит дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правилам маркетплейса. "Санкция будет применяться за публикацию товара, если он запрещен к продаже или его описание нарушает правила площадки (например, когда на товаре отсутствует маркировка 18+). Взыскания коснутся как уже размещенных на площадке запрещенных товаров, так и нарушений при первичной модерации", - пояснили в компании. При этом такие товары будут скрываться от покупателей. В свою очередь продавцы смогут оспорить решение маркетплейса в течение 7 дней.

https://ria.ru/20230527/ozon-1874498020.html

https://ria.ru/20221207/lgbt-1836925968.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ozon, экономика