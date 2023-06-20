https://ria.ru/20230620/ozon-1879288342.html
Ozon будет взимать плату с продавцов подделок и реплик
Ozon будет взимать плату с продавцов подделок и реплик - РИА Новости, 20.06.2023
Ozon будет взимать плату с продавцов подделок и реплик
Ozon с 3 июля при блокировке подделок, реплик и других запрещённых товаров будет также взимать плату с их продавцов, пытающихся реализовать эту продукцию на... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:30
2023-06-20T10:30
2023-06-20T10:30
ozon
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ozon с 3 июля при блокировке подделок, реплик и других запрещённых товаров будет также взимать плату с их продавцов, пытающихся реализовать эту продукцию на площадке, сообщает компания. "С 3 июля при блокировке товаров Ozon будет также взимать плату с недобросовестных продавцов за размещение запрещенных товаров. По правилам площадки, к ним относятся подделки, реплики и другая продукция, запрещенная к продаже законодательством РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера позволит дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правилам маркетплейса. "Санкция будет применяться за публикацию товара, если он запрещен к продаже или его описание нарушает правила площадки (например, когда на товаре отсутствует маркировка 18+). Взыскания коснутся как уже размещенных на площадке запрещенных товаров, так и нарушений при первичной модерации", - пояснили в компании. При этом такие товары будут скрываться от покупателей. В свою очередь продавцы смогут оспорить решение маркетплейса в течение 7 дней.
https://ria.ru/20230527/ozon-1874498020.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ozon, экономика
Ozon будет взимать плату с продавцов подделок и реплик
Ozon с 3 июля при блокировке подделок и реплик будет также взимать плату с их продавцов
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Ozon с 3 июля при блокировке подделок, реплик и других запрещённых товаров будет также взимать плату с их продавцов, пытающихся реализовать эту продукцию на площадке, сообщает компания
.
"С 3 июля при блокировке товаров Ozon будет также взимать плату с недобросовестных продавцов за размещение запрещенных товаров. По правилам площадки, к ним относятся подделки, реплики и другая продукция, запрещенная к продаже законодательством РФ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эта мера позволит дополнительно защитить клиентов от покупки некачественных и опасных товаров, а также подделок, которые попадают на площадку в обход правилам маркетплейса.
«
"Санкция будет применяться за публикацию товара, если он запрещен к продаже или его описание нарушает правила площадки (например, когда на товаре отсутствует маркировка 18+). Взыскания коснутся как уже размещенных на площадке запрещенных товаров, так и нарушений при первичной модерации", - пояснили в компании.
При этом такие товары будут скрываться от покупателей. В свою очередь продавцы смогут оспорить решение маркетплейса в течение 7 дней.
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