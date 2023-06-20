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Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске возросло до 101 - РИА Новости, 20.06.2023
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07:50 20.06.2023 (обновлено: 10:07 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/otravlenie-1879271963.html
Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске возросло до 101
Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске возросло до 101 - РИА Новости, 20.06.2023
Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске возросло до 101
Число отравившихся шаурмой в иркутском Братске выросло до 101 человека, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:50
2023-06-20T10:07
братск
происшествия
игорь кобзев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ИРКУТСК/МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Число отравившихся шаурмой в иркутском Братске выросло до 101 человека, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в телеграм-канале."Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме", — написал он.Губернатор добавил, что тяжелых случаев отравления не было, а семь пострадавших уже выписали из больницы. По словам Кобзева, специалисты регионального Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Они сообщили, что в кафе нарушали процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов, там не было условий для соблюдения личной гигиены работников.В начале прошлой недели в Братске зафиксировали массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу", сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владельца кафе отправили под домашний арест. Как сообщали РИА Новости в СУ СК по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо.
https://ria.ru/20230619/kafe-1879180208.html
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братск, происшествия, игорь кобзев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Братск, Происшествия, Игорь Кобзев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске возросло до 101

Губернатор Иркутской области Кобзев: число отравившихся шаурмой в Братске возросло до 101

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК/МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Число отравившихся шаурмой в иркутском Братске выросло до 101 человека, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в телеграм-канале.
"Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме", — написал он.
Губернатор добавил, что тяжелых случаев отравления не было, а семь пострадавших уже выписали из больницы.
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По словам Кобзева, специалисты регионального Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Они сообщили, что в кафе нарушали процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов, там не было условий для соблюдения личной гигиены работников.
В начале прошлой недели в Братске зафиксировали массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу", сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владельца кафе отправили под домашний арест.
Как сообщали РИА Новости в СУ СК по региону, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо.
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БратскПроисшествияИгорь КобзевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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