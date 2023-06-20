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Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя"
Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя" - РИА Новости, 20.06.2023
Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя"
Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA об ухудшении состояния здоровья у вокалиста Глеба Викторова. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:56
2023-06-20T18:56
2023-06-20T21:11
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA об ухудшении состояния здоровья у вокалиста Глеба Викторова. "Состояние Глеба ухудшилось. Я занимаюсь только его здоровьем. Он лежит в больнице (без связи) и принял решение идти до конца в этой борьбе!" – рассказал представитель артиста.Он также сообщил, что запланированные в июле концерты коллектива не состоятся, а дата перенесенного в Екатеринбурге выступления будет объявлена позже. В начале июня концерт группы "Три дня дождя" в Екатеринбурге был сорван из-за неадекватного поведения вокалиста в середине шоу.Викторов лег на сцену и продолжил нечленораздельно петь в таком положении. Затем его увели представители команды и объявили, что выступление состоится в другой день. После этого продюсер группы вышел на связь и признался, что Викторов был пьян. Он также сообщил о закрытии проекта на неопределенный срок. Сейчас вокалист "Трех дней дождя" проходит реабилитацию.
https://ria.ru/20230615/pelsh-1878264440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, музыка, здоровье, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Музыка, Здоровье, Новости шоу-бизнеса
Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя"
Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя" и отмене концертов
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости.
Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил
в Telegram-канале лейбла IZBA об ухудшении состояния здоровья у вокалиста Глеба Викторова.
«
"Состояние Глеба ухудшилось. Я занимаюсь только его здоровьем. Он лежит в больнице (без связи) и принял решение идти до конца в этой борьбе!" – рассказал представитель артиста.
Он также сообщил, что запланированные в июле концерты коллектива не состоятся, а дата перенесенного в Екатеринбурге выступления будет объявлена позже.
В начале июня концерт группы "Три дня дождя" в Екатеринбурге был сорван из-за неадекватного поведения вокалиста в середине шоу.
Викторов лег на сцену и продолжил нечленораздельно петь в таком положении. Затем его увели представители команды и объявили, что выступление состоится в другой день.
После этого продюсер группы вышел на связь и признался, что Викторов был пьян. Он также сообщил
о закрытии проекта на неопределенный срок.
Сейчас вокалист "Трех дней дождя" проходит реабилитацию.
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