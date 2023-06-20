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Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя" - РИА Новости, 20.06.2023
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Шоубиз
 
18:56 20.06.2023 (обновлено: 21:11 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/otmena-1879412648.html
Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя"
Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя" - РИА Новости, 20.06.2023
Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя"
Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA об ухудшении состояния здоровья у вокалиста Глеба Викторова. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:56
2023-06-20T21:11
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA об ухудшении состояния здоровья у вокалиста Глеба Викторова. &quot;Состояние Глеба ухудшилось. Я занимаюсь только его здоровьем. Он лежит в больнице (без связи) и принял решение идти до конца в этой борьбе!&quot; – рассказал представитель артиста.Он также сообщил, что запланированные в июле концерты коллектива не состоятся, а дата перенесенного в Екатеринбурге выступления будет объявлена позже. В начале июня концерт группы "Три дня дождя" в Екатеринбурге был сорван из-за неадекватного поведения вокалиста в середине шоу.Викторов лег на сцену и продолжил нечленораздельно петь в таком положении. Затем его увели представители команды и объявили, что выступление состоится в другой день. После этого продюсер группы вышел на связь и признался, что Викторов был пьян. Он также сообщил о закрытии проекта на неопределенный срок. Сейчас вокалист "Трех дней дождя" проходит реабилитацию.
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Шоубиз, Знаменитости, Музыка, Здоровье, Новости шоу-бизнеса
Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя"

Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя" и отмене концертов

© Фото : соцсети артистаВокалист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов
Вокалист группы Три дня дождя Глеб Викторов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : соцсети артиста
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA об ухудшении состояния здоровья у вокалиста Глеба Викторова.
«

"Состояние Глеба ухудшилось. Я занимаюсь только его здоровьем. Он лежит в больнице (без связи) и принял решение идти до конца в этой борьбе!" – рассказал представитель артиста.

Он также сообщил, что запланированные в июле концерты коллектива не состоятся, а дата перенесенного в Екатеринбурге выступления будет объявлена позже.
В начале июня концерт группы "Три дня дождя" в Екатеринбурге был сорван из-за неадекватного поведения вокалиста в середине шоу.
Викторов лег на сцену и продолжил нечленораздельно петь в таком положении. Затем его увели представители команды и объявили, что выступление состоится в другой день.
После этого продюсер группы вышел на связь и признался, что Викторов был пьян. Он также сообщил о закрытии проекта на неопределенный срок.
Сейчас вокалист "Трех дней дождя" проходит реабилитацию.
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