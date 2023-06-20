https://ria.ru/20230620/otmena-1879412648.html

Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя"

Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя" - РИА Новости, 20.06.2023

Продюсер сообщил об ухудшении состояния лидера группы "Три дня дождя"

Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA об ухудшении состояния здоровья у вокалиста Глеба Викторова. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:56

2023-06-20T18:56

2023-06-20T21:11

шоубиз

знаменитости

музыка

здоровье

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876220144_0:175:2058:1332_1920x0_80_0_0_159c5be2a039a79499adc62478fcef7c.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла IZBA об ухудшении состояния здоровья у вокалиста Глеба Викторова. "Состояние Глеба ухудшилось. Я занимаюсь только его здоровьем. Он лежит в больнице (без связи) и принял решение идти до конца в этой борьбе!" – рассказал представитель артиста.Он также сообщил, что запланированные в июле концерты коллектива не состоятся, а дата перенесенного в Екатеринбурге выступления будет объявлена позже. В начале июня концерт группы "Три дня дождя" в Екатеринбурге был сорван из-за неадекватного поведения вокалиста в середине шоу.Викторов лег на сцену и продолжил нечленораздельно петь в таком положении. Затем его увели представители команды и объявили, что выступление состоится в другой день. После этого продюсер группы вышел на связь и признался, что Викторов был пьян. Он также сообщил о закрытии проекта на неопределенный срок. Сейчас вокалист "Трех дней дождя" проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20230615/pelsh-1878264440.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, музыка, здоровье, новости шоу-бизнеса