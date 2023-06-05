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"Три дня дождя" отменили все концерты после срыва шоу в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.06.2023
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Шоубиз
 
14:47 05.06.2023 (обновлено: 15:08 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/dozhdya-1876217566.html
"Три дня дождя" отменили все концерты после срыва шоу в Екатеринбурге
"Три дня дождя" отменили все концерты после срыва шоу в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.06.2023
"Три дня дождя" отменили все концерты после срыва шоу в Екатеринбурге
Лейбл группы "Три дня дождя" IZBA сообщил в своем Telegram-канале о закрытии проекта на неопределенный срок и отмене всех запланированных концертов после... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:47
2023-06-05T15:08
шоубиз
екатеринбург
лига безопасного интернета
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Лейбл группы "Три дня дождя" IZBA сообщил в своем Telegram-канале о закрытии проекта на неопределенный срок и отмене всех запланированных концертов после инцидента в Екатеринбурге. "Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем", – написал продюсер команды. Он также назвал причину срыва последнего шоу группы из-за вокалиста Глеба Викторова. &quot;Он был пьяный, а не под наркотиками. Причем выпил он немного, сейчас будем разбираться то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала. За 20 минут до концерта он был в порядке. Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так!&quot; – заключил представитель коллектива.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что Викторову не следовало выходить на сцену в нетрезвом состоянии. "Я считаю, что исполнитель не имеет права выходить на концерт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Или когда он физически себя плохо чувствует по любым другим причинам. Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде", – подчеркнула общественный деятель. Она призвала прекратить травлю музыканта и призвала его публично извиниться."Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я тоже не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим", – заключила Мизулина. Концерт группы "Три дня дождя" четвертого июня в "Теле-клубе" Екатеринбурга закончился неадекватным поведением Глеба Викторова в середине шоу. Сначала он нечленораздельно пел, потом упал на сцену и продолжил петь лежа. Охранники забрали музыканта и после этого объявили, что команда выступит в другой день.Сам Викторов пока не прокомментировал произошедшее.
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екатеринбург, лига безопасного интернета, знаменитости, музыка
Шоубиз, Екатеринбург, Лига безопасного интернета, Знаменитости, Музыка
"Три дня дождя" отменили все концерты после срыва шоу в Екатеринбурге

"Три дня дождя" отменили все шоу из-за странного поведения лидера группы в Екатеринбурге

© Фото : соцсети артистаВокалист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов
Вокалист группы Три дня дождя Глеб Викторов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : соцсети артиста
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Лейбл группы "Три дня дождя" IZBA сообщил в своем Telegram-канале о закрытии проекта на неопределенный срок и отмене всех запланированных концертов после инцидента в Екатеринбурге.
«
"Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем", – написал продюсер команды.
Он также назвал причину срыва последнего шоу группы из-за вокалиста Глеба Викторова.
«

"Он был пьяный, а не под наркотиками. Причем выпил он немного, сейчас будем разбираться то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала. За 20 минут до концерта он был в порядке. Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так!" – заключил представитель коллектива.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что Викторову не следовало выходить на сцену в нетрезвом состоянии.
«
"Я считаю, что исполнитель не имеет права выходить на концерт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Или когда он физически себя плохо чувствует по любым другим причинам. Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде", – подчеркнула общественный деятель.
Она призвала прекратить травлю музыканта и призвала его публично извиниться.
«
"Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я тоже не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим", – заключила Мизулина.
Концерт группы "Три дня дождя" четвертого июня в "Теле-клубе" Екатеринбурга закончился неадекватным поведением Глеба Викторова в середине шоу. Сначала он нечленораздельно пел, потом упал на сцену и продолжил петь лежа. Охранники забрали музыканта и после этого объявили, что команда выступит в другой день.
Сам Викторов пока не прокомментировал произошедшее.
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