https://ria.ru/20230605/dozhdya-1876217566.html

"Три дня дождя" отменили все концерты после срыва шоу в Екатеринбурге

"Три дня дождя" отменили все концерты после срыва шоу в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.06.2023

"Три дня дождя" отменили все концерты после срыва шоу в Екатеринбурге

Лейбл группы "Три дня дождя" IZBA сообщил в своем Telegram-канале о закрытии проекта на неопределенный срок и отмене всех запланированных концертов после... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:47

2023-06-05T14:47

2023-06-05T15:08

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Лейбл группы "Три дня дождя" IZBA сообщил в своем Telegram-канале о закрытии проекта на неопределенный срок и отмене всех запланированных концертов после инцидента в Екатеринбурге. "Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем", – написал продюсер команды. Он также назвал причину срыва последнего шоу группы из-за вокалиста Глеба Викторова. "Он был пьяный, а не под наркотиками. Причем выпил он немного, сейчас будем разбираться то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала. За 20 минут до концерта он был в порядке. Я лично не выпустил бы на сцену, если бы чувствовал, что будет так!" – заключил представитель коллектива.Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что Викторову не следовало выходить на сцену в нетрезвом состоянии. "Я считаю, что исполнитель не имеет права выходить на концерт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Или когда он физически себя плохо чувствует по любым другим причинам. Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде", – подчеркнула общественный деятель. Она призвала прекратить травлю музыканта и призвала его публично извиниться."Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я тоже не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим", – заключила Мизулина. Концерт группы "Три дня дождя" четвертого июня в "Теле-клубе" Екатеринбурга закончился неадекватным поведением Глеба Викторова в середине шоу. Сначала он нечленораздельно пел, потом упал на сцену и продолжил петь лежа. Охранники забрали музыканта и после этого объявили, что команда выступит в другой день.Сам Викторов пока не прокомментировал произошедшее.

https://ria.ru/20230530/buzova-1875107978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

екатеринбург, лига безопасного интернета, знаменитости, музыка