https://ria.ru/20230620/orden-1879426887.html

Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова

Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова - РИА Новости, 20.06.2023

Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова

Двадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова - награждена орденом Кадырова,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:45

2023-06-20T18:45

2023-06-20T18:45

рамзан кадыров

грозный

айшат кадырова

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 20 июн – РИА Новости. Двадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова - награждена орденом Кадырова, учрежденным в честь отца нынешнего главы региона, написал министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев в телеграм-канале. Ранее зампредседателя правительства Чечни Адам Алханов сообщал, что Хутмат Кадырова также будет курировать систему здравоохранения в республике. "Поздравляю с вручением ордена Кадырова <...> заместителя руководителя Секретариата главы ЧР - Хутмат Рамзановну Кадырову! На любом вверенном ей участке она показывает отличный результат, в таком юном возрасте за ее спиной огромной вклад в развитие медицины региона. Все потому, что она является патриотом своего народа и страны", — сообщил Дудаев.Хутмат Кадырова - третья дочь главы Чечни. Две старшие дочери Кадырова также занимают руководящие должности в республике: Айшат Кадырова назначена министром культуры в 2021 году, а Хадижат Кадырова является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. В начале марта Кадыров также сообщил о неофициальной встрече старшего сына Ахмата, возглавляющего Совет отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики, с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230520/kadyrov-1873122334.html

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рамзан кадыров, грозный, айшат кадырова, чеченская республика (чечня)