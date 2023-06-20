https://ria.ru/20230620/orden-1879426887.html
Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова
Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова - РИА Новости, 20.06.2023
Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова
Двадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова - награждена орденом Кадырова,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:45
2023-06-20T18:45
2023-06-20T18:45
рамзан кадыров
грозный
айшат кадырова
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879423326_0:82:780:521_1920x0_80_0_0_e1af331f7d98eaaa64f4710fd44d7fea.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 июн – РИА Новости. Двадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова - награждена орденом Кадырова, учрежденным в честь отца нынешнего главы региона, написал министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев в телеграм-канале. Ранее зампредседателя правительства Чечни Адам Алханов сообщал, что Хутмат Кадырова также будет курировать систему здравоохранения в республике. "Поздравляю с вручением ордена Кадырова <...> заместителя руководителя Секретариата главы ЧР - Хутмат Рамзановну Кадырову! На любом вверенном ей участке она показывает отличный результат, в таком юном возрасте за ее спиной огромной вклад в развитие медицины региона. Все потому, что она является патриотом своего народа и страны", — сообщил Дудаев.Хутмат Кадырова - третья дочь главы Чечни. Две старшие дочери Кадырова также занимают руководящие должности в республике: Айшат Кадырова назначена министром культуры в 2021 году, а Хадижат Кадырова является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. В начале марта Кадыров также сообщил о неофициальной встрече старшего сына Ахмата, возглавляющего Совет отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики, с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230520/kadyrov-1873122334.html
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879423326_0:0:780:585_1920x0_80_0_0_da0a23c3cc86d83bc734be3870fca357.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, грозный, айшат кадырова, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Грозный, Айшат Кадырова, Чеченская республика (Чечня)
Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова
Дочь главы Чечни Хутмат наградили орденом Кадырова за вклад в развитие медицины региона