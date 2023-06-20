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В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией - РИА Новости, 20.06.2023
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20:07 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/oon-1879440385.html
В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией
В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией - РИА Новости, 20.06.2023
В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией
ООН желает добиться "продолжения действия" обеих частей продуктовой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T20:07
2023-06-20T20:07
россия
турция
украина
фархан хак
сергей вершинин
владимир путин
swift
россельхозбанк
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ООН, 20 июн – РИА Новости. ООН желает добиться "продолжения действия" обеих частей продуктовой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на вопрос о том, продолжит ли функционировать меморандум о взаимопонимании между РФ и ООН по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений, если 18 июля прекратит работать черноморская зерновая инициатива, Хак сказал: "Что касается меморандума о понимании, мы пытаемся обеспечить, чтобы и меморандум о понимании, и черноморская зерновая инициатива продолжили действовать. И мы в контакте, чтобы обеспечить, чтобы эти сделки продолжили действовать". По его словам, ООН продолжает находиться в контакте со сторонами. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20230620/zernovaya-sdelka-1879430986.html
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россия, турция, украина, фархан хак, сергей вершинин, владимир путин, swift, россельхозбанк, оон, зерновая сделка
Россия, Турция, Украина, Фархан Хак, Сергей Вершинин, Владимир Путин, SWIFT, Россельхозбанк, ООН, Зерновая сделка
В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией

В ООН надеются на продление продуктовой сделки на фоне планов России завершить ее действие

© AP Photo / Khalil HamraПодписание торговой сделки в Стамбуле
Подписание торговой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Подписание торговой сделки в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 июн – РИА Новости. ООН желает добиться "продолжения действия" обеих частей продуктовой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Отвечая на вопрос о том, продолжит ли функционировать меморандум о взаимопонимании между РФ и ООН по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений, если 18 июля прекратит работать черноморская зерновая инициатива, Хак сказал: "Что касается меморандума о понимании, мы пытаемся обеспечить, чтобы и меморандум о понимании, и черноморская зерновая инициатива продолжили действовать. И мы в контакте, чтобы обеспечить, чтобы эти сделки продолжили действовать".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Вершинин: в ООН признали, что не могут выполнить условия зерновой сделки
Вчера, 19:03
По его словам, ООН продолжает находиться в контакте со сторонами.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Здание ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
ООН не может помочь в подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в МИД
Вчера, 16:36
 
РоссияТурцияУкраинаФархан ХакСергей ВершининВладимир ПутинSWIFTРоссельхозбанкООНЗерновая сделка
 
 
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