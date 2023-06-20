https://ria.ru/20230620/oon-1879440385.html

В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией

В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией - РИА Новости, 20.06.2023

В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией

ООН желает добиться "продолжения действия" обеих частей продуктовой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T20:07

2023-06-20T20:07

2023-06-20T20:07

россия

турция

украина

фархан хак

сергей вершинин

владимир путин

swift

россельхозбанк

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ООН, 20 июн – РИА Новости. ООН желает добиться "продолжения действия" обеих частей продуктовой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на вопрос о том, продолжит ли функционировать меморандум о взаимопонимании между РФ и ООН по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений, если 18 июля прекратит работать черноморская зерновая инициатива, Хак сказал: "Что касается меморандума о понимании, мы пытаемся обеспечить, чтобы и меморандум о понимании, и черноморская зерновая инициатива продолжили действовать. И мы в контакте, чтобы обеспечить, чтобы эти сделки продолжили действовать". По его словам, ООН продолжает находиться в контакте со сторонами. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что РФ ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20230620/zernovaya-sdelka-1879430986.html

https://ria.ru/20230620/oon-1879388941.html

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россия, турция, украина, фархан хак, сергей вершинин, владимир путин, swift, россельхозбанк, оон, зерновая сделка