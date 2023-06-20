https://ria.ru/20230620/oon-1879397187.html

Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе

Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе - РИА Новости, 20.06.2023

Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе

Запад демонстрирует двойные стандарты в своей реакции на украинскую ситуацию, в то время как у него совершенно иная политика в отношении палестинского вопроса и РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:01

2023-06-20T17:01

2023-06-20T17:01

в мире

израиль

украина

биньямин нетаньяху

оон

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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Запад демонстрирует двойные стандарты в своей реакции на украинскую ситуацию, в то время как у него совершенно иная политика в отношении палестинского вопроса и действий Израиля, заявил на брифинге в Женеве член Независимой Комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории Милун Котари. "Помимо этого, я также могу сказать, что в ходе наших дискуссий с государствами-членами, особенно с западными государствами, мы постоянно подчеркиваем, что государства должны выйти за рамки простых заявлений или даже осуждения и перейти к действиям. Мы не считаем своим долгом объяснять, что это за действия. Но совершенно очевидно, что если государства, особенно те, которые имеют очень прочные торговые и военные связи с Израилем, не выйдут за рамки заявлений, ситуация не изменится. В этом контексте мы постоянно поднимаем этот вопрос о двойных стандартах в отношении Украины и Палестины", - сказал он. Ранее Комиссия ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории заявила, что Израиль совершает большинство нарушений международного права, зарегистрированных на оккупированных палестинских территориях, особенно в отношении гражданского общества. Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как 26 февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара на севере Западного берега. После нападения крайне правый политик и министр финансов в правительстве Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" палестинский город Хувара. В ответ на террористический акт десятки поселенцев из близлежащих районов устроили беспорядки в Хуваре и окрестностях, один палестинец погиб, еще несколько получили тяжелые ранения. Поселенцы также сожгли десятки автомобилей. Ранее в марте израильский государственный телеканал Kan 11 сообщил, что правительство решило отложить легализацию незаконного аванпоста поселенцев Эвиатар до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

https://ria.ru/20230420/kritika-1866755559.html

https://ria.ru/20230419/zapad-1866208286.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, украина, биньямин нетаньяху, оон