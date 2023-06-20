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Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе - РИА Новости, 20.06.2023
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17:01 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/oon-1879397187.html
Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе
Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе - РИА Новости, 20.06.2023
Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе
Запад демонстрирует двойные стандарты в своей реакции на украинскую ситуацию, в то время как у него совершенно иная политика в отношении палестинского вопроса и РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:01
2023-06-20T17:01
в мире
израиль
украина
биньямин нетаньяху
оон
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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Запад демонстрирует двойные стандарты в своей реакции на украинскую ситуацию, в то время как у него совершенно иная политика в отношении палестинского вопроса и действий Израиля, заявил на брифинге в Женеве член Независимой Комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории Милун Котари. "Помимо этого, я также могу сказать, что в ходе наших дискуссий с государствами-членами, особенно с западными государствами, мы постоянно подчеркиваем, что государства должны выйти за рамки простых заявлений или даже осуждения и перейти к действиям. Мы не считаем своим долгом объяснять, что это за действия. Но совершенно очевидно, что если государства, особенно те, которые имеют очень прочные торговые и военные связи с Израилем, не выйдут за рамки заявлений, ситуация не изменится. В этом контексте мы постоянно поднимаем этот вопрос о двойных стандартах в отношении Украины и Палестины", - сказал он. Ранее Комиссия ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории заявила, что Израиль совершает большинство нарушений международного права, зарегистрированных на оккупированных палестинских территориях, особенно в отношении гражданского общества. Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как 26 февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара на севере Западного берега. После нападения крайне правый политик и министр финансов в правительстве Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" палестинский город Хувара. В ответ на террористический акт десятки поселенцев из близлежащих районов устроили беспорядки в Хуваре и окрестностях, один палестинец погиб, еще несколько получили тяжелые ранения. Поселенцы также сожгли десятки автомобилей. Ранее в марте израильский государственный телеканал Kan 11 сообщил, что правительство решило отложить легализацию незаконного аванпоста поселенцев Эвиатар до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
https://ria.ru/20230420/kritika-1866755559.html
https://ria.ru/20230419/zapad-1866208286.html
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в мире, израиль, украина, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Украина, Биньямин Нетаньяху, ООН
Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе

Эксперт ООН Котари: Запад демонстрирует двойные стандарты в украинском вопросе

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Запад демонстрирует двойные стандарты в своей реакции на украинскую ситуацию, в то время как у него совершенно иная политика в отношении палестинского вопроса и действий Израиля, заявил на брифинге в Женеве член Независимой Комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории Милун Котари.
"Помимо этого, я также могу сказать, что в ходе наших дискуссий с государствами-членами, особенно с западными государствами, мы постоянно подчеркиваем, что государства должны выйти за рамки простых заявлений или даже осуждения и перейти к действиям. Мы не считаем своим долгом объяснять, что это за действия. Но совершенно очевидно, что если государства, особенно те, которые имеют очень прочные торговые и военные связи с Израилем, не выйдут за рамки заявлений, ситуация не изменится. В этом контексте мы постоянно поднимаем этот вопрос о двойных стандартах в отношении Украины и Палестины", - сказал он.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Постпред России раскритиковал комиссара ООН за двойные стандарты
20 апреля, 21:34
Ранее Комиссия ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории заявила, что Израиль совершает большинство нарушений международного права, зарегистрированных на оккупированных палестинских территориях, особенно в отношении гражданского общества.
Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как 26 февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара на севере Западного берега. После нападения крайне правый политик и министр финансов в правительстве Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" палестинский город Хувара. В ответ на террористический акт десятки поселенцев из близлежащих районов устроили беспорядки в Хуваре и окрестностях, один палестинец погиб, еще несколько получили тяжелые ранения. Поселенцы также сожгли десятки автомобилей.
Ранее в марте израильский государственный телеканал Kan 11 сообщил, что правительство решило отложить легализацию незаконного аванпоста поселенцев Эвиатар до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Лавров заявил о двойных стандартах в позиции Запада по любым вопросам
19 апреля, 00:41
 
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