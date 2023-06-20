Эксперт ООН обвинил Запад в двойных стандартах в украинском вопросе
Эксперт ООН Котари: Запад демонстрирует двойные стандарты в украинском вопросе
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Запад демонстрирует двойные стандарты в своей реакции на украинскую ситуацию, в то время как у него совершенно иная политика в отношении палестинского вопроса и действий Израиля, заявил на брифинге в Женеве член Независимой Комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории Милун Котари.
"Помимо этого, я также могу сказать, что в ходе наших дискуссий с государствами-членами, особенно с западными государствами, мы постоянно подчеркиваем, что государства должны выйти за рамки простых заявлений или даже осуждения и перейти к действиям. Мы не считаем своим долгом объяснять, что это за действия. Но совершенно очевидно, что если государства, особенно те, которые имеют очень прочные торговые и военные связи с Израилем, не выйдут за рамки заявлений, ситуация не изменится. В этом контексте мы постоянно поднимаем этот вопрос о двойных стандартах в отношении Украины и Палестины", - сказал он.
Ранее Комиссия ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории заявила, что Израиль совершает большинство нарушений международного права, зарегистрированных на оккупированных палестинских территориях, особенно в отношении гражданского общества.
Ситуация на Западном берегу обострилась после того, как 26 февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара на севере Западного берега. После нападения крайне правый политик и министр финансов в правительстве Биньямина Нетаньяху Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" палестинский город Хувара. В ответ на террористический акт десятки поселенцев из близлежащих районов устроили беспорядки в Хуваре и окрестностях, один палестинец погиб, еще несколько получили тяжелые ранения. Поселенцы также сожгли десятки автомобилей.
Ранее в марте израильский государственный телеканал Kan 11 сообщил, что правительство решило отложить легализацию незаконного аванпоста поселенцев Эвиатар до окончания священного для мусульман месяца Рамадан.