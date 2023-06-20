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ООН не может помочь в подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в МИД - РИА Новости, 20.06.2023
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16:36 20.06.2023 (обновлено: 16:42 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/oon-1879388941.html
ООН не может помочь в подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в МИД
ООН не может помочь в подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в МИД - РИА Новости, 20.06.2023
ООН не может помочь в подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в МИД
ООН в ходе последнего раунда консультаций с РФ в Женеве 9 июня признала, что ничего не может сделать для решения трех из пяти ключевых требований РФ, которые... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:36
2023-06-20T16:42
россельхозбанк
оон
зерновая сделка
в мире
сергей вершинин
swift
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ООН в ходе последнего раунда консультаций с РФ в Женеве 9 июня признала, что ничего не может сделать для решения трех из пяти ключевых требований РФ, которые нужно выполнить для продления зерновой сделки, а именно - восстановления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, переподключения Россельхозбанка к SWIFT и снятия ограничений на поставки запчастей для сельскохозяйственной техники в РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Те три вопроса, о которых вы сказали, очень важны - восстановление поставок аммиака, запчастей (для сельхозтехники) и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что перспектив таких нет. Это очень печально", - сказал Вершинин журналистам."Потому что паллиативные решения, какие-то разовые транзакции, - мы, конечно, признательны за усилия партнеров, но они не решают проблемы, потому что поток финансовых транзакций, который нужен, в сотни раз более сильный, чем если это делать вручную", - добавил Вершинин.
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россельхозбанк, оон, зерновая сделка, в мире, сергей вершинин, swift, экономика
Россельхозбанк, ООН, Зерновая сделка, В мире, Сергей Вершинин, SWIFT, Экономика
ООН не может помочь в подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в МИД

МИД заявил, что ООН призналась в бессилии по вопросу подключения Россельхозбанка к SWIFT

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Женеве
Здание ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание ООН в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ООН в ходе последнего раунда консультаций с РФ в Женеве 9 июня признала, что ничего не может сделать для решения трех из пяти ключевых требований РФ, которые нужно выполнить для продления зерновой сделки, а именно - восстановления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, переподключения Россельхозбанка к SWIFT и снятия ограничений на поставки запчастей для сельскохозяйственной техники в РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Те три вопроса, о которых вы сказали, очень важны - восстановление поставок аммиака, запчастей (для сельхозтехники) и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что перспектив таких нет. Это очень печально", - сказал Вершинин журналистам.
"Потому что паллиативные решения, какие-то разовые транзакции, - мы, конечно, признательны за усилия партнеров, но они не решают проблемы, потому что поток финансовых транзакций, который нужен, в сотни раз более сильный, чем если это делать вручную", - добавил Вершинин.
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РоссельхозбанкООНЗерновая сделкаВ миреСергей ВершининSWIFTЭкономика
 
 
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