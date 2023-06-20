https://ria.ru/20230620/oon-1879388941.html

ООН не может помочь в подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в МИД

ООН не может помочь в подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в МИД - РИА Новости, 20.06.2023

ООН не может помочь в подключении Россельхозбанка к SWIFT, заявили в МИД

ООН в ходе последнего раунда консультаций с РФ в Женеве 9 июня признала, что ничего не может сделать для решения трех из пяти ключевых требований РФ, которые... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:36

2023-06-20T16:36

2023-06-20T16:42

россельхозбанк

оон

зерновая сделка

в мире

сергей вершинин

swift

экономика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ООН в ходе последнего раунда консультаций с РФ в Женеве 9 июня признала, что ничего не может сделать для решения трех из пяти ключевых требований РФ, которые нужно выполнить для продления зерновой сделки, а именно - восстановления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, переподключения Россельхозбанка к SWIFT и снятия ограничений на поставки запчастей для сельскохозяйственной техники в РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Те три вопроса, о которых вы сказали, очень важны - восстановление поставок аммиака, запчастей (для сельхозтехники) и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По существу, к сожалению, в ходе последних консультаций ооновцы признали, что они не могут ничего сделать. Они даже сказали, что перспектив таких нет. Это очень печально", - сказал Вершинин журналистам."Потому что паллиативные решения, какие-то разовые транзакции, - мы, конечно, признательны за усилия партнеров, но они не решают проблемы, потому что поток финансовых транзакций, который нужен, в сотни раз более сильный, чем если это делать вручную", - добавил Вершинин.

https://ria.ru/20230617/sdelka-1878924190.html

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россельхозбанк, оон, зерновая сделка, в мире, сергей вершинин, swift, экономика