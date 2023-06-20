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В МИД назвали гуманитарные миссии ООН на Украине отработкой политзаказа - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/oon-1879364063.html
В МИД назвали гуманитарные миссии ООН на Украине отработкой политзаказа
В МИД назвали гуманитарные миссии ООН на Украине отработкой политзаказа - РИА Новости, 20.06.2023
В МИД назвали гуманитарные миссии ООН на Украине отработкой политзаказа
Гуманитарные миссии ООН на Украине отрабатывают политический заказ западных стран, игнорируя возможности помощи населению после разрушения Каховской ГЭС через... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:03
2023-06-20T15:03
специальная военная операция на украине
россия
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украина
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гуманитарные миссии ООН на Украине отрабатывают политический заказ западных стран, игнорируя возможности помощи населению после разрушения Каховской ГЭС через предлагаемые Россией маршруты, говорится в сообщении на сайте МИД России. Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГБ) и Всемирная организация по миграции (МОМ) заявили, что Россия якобы не давала им доступа на территории левобережья Днепра, находящиеся под контролем ВС РФ, для оказания помощи населению после разрушения Каховской ГЭС. Также в ООН заявили, что организация продолжит добиваться доступа на находящиеся под российским контролем зоны на левом берегу Днепра. "На практике благородные заявления представителей ООН о желании помогать нуждающимся ни к каким конкретным усилиям и результатам не привели. В руководстве Организации не рассматривали и не рассматривают никакие варианты доставки помощи в (регион - ред.) кроме как из Киева и с пересечением линий боевого соприкосновения. Главная причина таких жестких установок отнюдь не гуманитарная, а сугубо политическая, страдания простых людей не учитываются. Нужно, получается, лишь показать контроль режима в Киеве над теми территориями, которые он уже долгие годы не представляет… Российская сторона в очередной раз указывает на "двойные стандарты" и откровенную политизацию гуманитарных задач. Под лозунгами заботы о гражданском населении послушно и без лишних угрызений совести отрабатывается политический заказ западных столиц", - рассказали в ведомстве. В МИД РФ отметили, что Россия со своей стороны постоянно обращала внимание представителей ООН на угрозу безопасности миссий на фоне активных боевых действий, что делало пересечение линии соприкосновения невозможным. В российском дипведомстве напомнили, что РФ неоднократно предлагала уже отработанные маршруты доставки помощи через РФ, но все предложения были отклонены ООН "по указке Киева и его западных кураторов".
https://ria.ru/20230606/oon-1876561390.html
https://ria.ru/20230522/oon-1873307033.html
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россия, оон, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Украина, В мире
В МИД назвали гуманитарные миссии ООН на Украине отработкой политзаказа

В МИД назвали гуманитарные миссии ООН на Украине отработкой политзаказа западных стран

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гуманитарные миссии ООН на Украине отрабатывают политический заказ западных стран, игнорируя возможности помощи населению после разрушения Каховской ГЭС через предлагаемые Россией маршруты, говорится в сообщении на сайте МИД России.
Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГБ) и Всемирная организация по миграции (МОМ) заявили, что Россия якобы не давала им доступа на территории левобережья Днепра, находящиеся под контролем ВС РФ, для оказания помощи населению после разрушения Каховской ГЭС. Также в ООН заявили, что организация продолжит добиваться доступа на находящиеся под российским контролем зоны на левом берегу Днепра.
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"На практике благородные заявления представителей ООН о желании помогать нуждающимся ни к каким конкретным усилиям и результатам не привели. В руководстве Организации не рассматривали и не рассматривают никакие варианты доставки помощи в (регион - ред.) кроме как из Киева и с пересечением линий боевого соприкосновения. Главная причина таких жестких установок отнюдь не гуманитарная, а сугубо политическая, страдания простых людей не учитываются. Нужно, получается, лишь показать контроль режима в Киеве над теми территориями, которые он уже долгие годы не представляет… Российская сторона в очередной раз указывает на "двойные стандарты" и откровенную политизацию гуманитарных задач. Под лозунгами заботы о гражданском населении послушно и без лишних угрызений совести отрабатывается политический заказ западных столиц", - рассказали в ведомстве.
В МИД РФ отметили, что Россия со своей стороны постоянно обращала внимание представителей ООН на угрозу безопасности миссий на фоне активных боевых действий, что делало пересечение линии соприкосновения невозможным. В российском дипведомстве напомнили, что РФ неоднократно предлагала уже отработанные маршруты доставки помощи через РФ, но все предложения были отклонены ООН "по указке Киева и его западных кураторов".
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