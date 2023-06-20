https://ria.ru/20230620/odkb-1879372239.html

Лавров призвал не придавать ОДКБ статус противостоящего блока

Лавров призвал не придавать ОДКБ статус противостоящего блока - РИА Новости, 20.06.2023

Лавров призвал не придавать ОДКБ статус противостоящего блока

Не следует рассматривать ОДКБ в качестве блока, который противостоит кому-то, организация развивается из интересов безопасности её членов, заявил журналистам... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:36

2023-06-20T15:36

2023-06-20T16:06

безопасность

россия

сергей лавров

одкб

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Не следует рассматривать ОДКБ в качестве блока, который противостоит кому-то, организация развивается из интересов безопасности её членов, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. "Я не думаю, что мы должны придавать ОДКБ какой-то характер блока, противостоящего кому бы то ни было. ОДКБ развивается исходя из законных интересов безопасности стран-членов. ОДКБ не претендует на то, чтобы замахиваться на ведущую роль на всем евразийском континенте", – сказал Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей лавров, одкб