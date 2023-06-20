https://ria.ru/20230620/odkb-1879372239.html
Лавров призвал не придавать ОДКБ статус противостоящего блока
Лавров призвал не придавать ОДКБ статус противостоящего блока - РИА Новости, 20.06.2023
Лавров призвал не придавать ОДКБ статус противостоящего блока
Не следует рассматривать ОДКБ в качестве блока, который противостоит кому-то, организация развивается из интересов безопасности её членов, заявил журналистам... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:36
2023-06-20T15:36
2023-06-20T16:06
безопасность
россия
сергей лавров
одкб
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Не следует рассматривать ОДКБ в качестве блока, который противостоит кому-то, организация развивается из интересов безопасности её членов, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. "Я не думаю, что мы должны придавать ОДКБ какой-то характер блока, противостоящего кому бы то ни было. ОДКБ развивается исходя из законных интересов безопасности стран-членов. ОДКБ не претендует на то, чтобы замахиваться на ведущую роль на всем евразийском континенте", – сказал Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ.
https://ria.ru/20230214/odkb-1851863309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей лавров, одкб
Безопасность, Россия, Сергей Лавров, ОДКБ
Лавров призвал не придавать ОДКБ статус противостоящего блока
Лавров заявил, что ОДКБ никому не противостоит и не претендует на ведущую роль в Евразии
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Не следует рассматривать ОДКБ в качестве блока, который противостоит кому-то, организация развивается из интересов безопасности её членов, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
"Я не думаю, что мы должны придавать ОДКБ какой-то характер блока, противостоящего кому бы то ни было. ОДКБ развивается исходя из законных интересов безопасности стран-членов. ОДКБ не претендует на то, чтобы замахиваться на ведущую роль на всем евразийском континенте", – сказал Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ.
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