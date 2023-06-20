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Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 20.06.2023
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12:46 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/odkb-1879323549.html
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 20.06.2023
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров
Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:46
2023-06-20T12:46
белоруссия
сергей лавров
одкб
безопасность
россия
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол в ее ряды, как и разобщить БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил министр. Лавров указал, что стороны провели полуторачасовую беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где он изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле общих действий и обосновывают дальнейшее развитие ОДКБ. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо противостоять этому давлению Запада и в полной мере выполнять союзнические обязательства, укреплять солидарность. "И президент Белоруссии подчеркнул, что этого требует, по его мнению, которое мы разделяем, не только союзнический моральный долг, но и сугубо прагматичные интересы. Потому что, в конечном итоге, нам всем в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках Евразийского экономического союза и, конечно, в рамках Союзного государства вместе жить и вместе решать наши проблемы. Мы никуда друг от друга не денемся", - заключил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230502/raskol-1869230999.html
https://ria.ru/20230301/odkb-1855032968.html
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белоруссия, сергей лавров, одкб, безопасность, россия
Белоруссия, Сергей Лавров, ОДКБ, Безопасность, Россия
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров

Лавров: Запад пытается внести раскол в ОДКБ, потому что видит в ней угрозу доминированию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол в ее ряды, как и разобщить БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил министр.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"
2 мая, 18:04
Лавров указал, что стороны провели полуторачасовую беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где он изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле общих действий и обосновывают дальнейшее развитие ОДКБ. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо противостоять этому давлению Запада и в полной мере выполнять союзнические обязательства, укреплять солидарность.
"И президент Белоруссии подчеркнул, что этого требует, по его мнению, которое мы разделяем, не только союзнический моральный долг, но и сугубо прагматичные интересы. Потому что, в конечном итоге, нам всем в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках Евразийского экономического союза и, конечно, в рамках Союзного государства вместе жить и вместе решать наши проблемы. Мы никуда друг от друга не денемся", - заключил глава МИД РФ.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Минобороны Белоруссии заявило о беспрецедентном давлении Запада на ОДКБ
1 марта, 10:10
 
БелоруссияСергей ЛавровОДКББезопасностьРоссия
 
 
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