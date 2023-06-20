https://ria.ru/20230620/odkb-1879323549.html

Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров

Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 20.06.2023

Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров

Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:46

2023-06-20T12:46

2023-06-20T12:46

белоруссия

сергей лавров

одкб

безопасность

россия

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол в ее ряды, как и разобщить БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил министр. Лавров указал, что стороны провели полуторачасовую беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где он изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле общих действий и обосновывают дальнейшее развитие ОДКБ. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо противостоять этому давлению Запада и в полной мере выполнять союзнические обязательства, укреплять солидарность. "И президент Белоруссии подчеркнул, что этого требует, по его мнению, которое мы разделяем, не только союзнический моральный долг, но и сугубо прагматичные интересы. Потому что, в конечном итоге, нам всем в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках Евразийского экономического союза и, конечно, в рамках Союзного государства вместе жить и вместе решать наши проблемы. Мы никуда друг от друга не денемся", - заключил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20230502/raskol-1869230999.html

https://ria.ru/20230301/odkb-1855032968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, сергей лавров, одкб, безопасность, россия