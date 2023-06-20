https://ria.ru/20230620/odkb-1879323549.html
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров - РИА Новости, 20.06.2023
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров
Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:46
2023-06-20T12:46
2023-06-20T12:46
белоруссия
сергей лавров
одкб
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750106951_0:7:2839:1604_1920x0_80_0_0_c313c810049c3b43e2596de33a8dd9a2.jpg
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол в ее ряды, как и разобщить БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил министр. Лавров указал, что стороны провели полуторачасовую беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где он изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле общих действий и обосновывают дальнейшее развитие ОДКБ. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо противостоять этому давлению Запада и в полной мере выполнять союзнические обязательства, укреплять солидарность. "И президент Белоруссии подчеркнул, что этого требует, по его мнению, которое мы разделяем, не только союзнический моральный долг, но и сугубо прагматичные интересы. Потому что, в конечном итоге, нам всем в рамках ОДКБ, в рамках СНГ, в рамках Евразийского экономического союза и, конечно, в рамках Союзного государства вместе жить и вместе решать наши проблемы. Мы никуда друг от друга не денемся", - заключил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230502/raskol-1869230999.html
https://ria.ru/20230301/odkb-1855032968.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750106951_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_ea4cb9b7cdf7c34e11148639d722e45a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, сергей лавров, одкб, безопасность, россия
Белоруссия, Сергей Лавров, ОДКБ, Безопасность, Россия
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров
Лавров: Запад пытается внести раскол в ОДКБ, потому что видит в ней угрозу доминированию
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Запад в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видит угрозу своему доминированию на международной арене, в этой связи он пытается внести раскол в ее ряды, как и разобщить БРИКС и ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после встречи глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы отметили то, что эта организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, как БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене, в качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, своей гегемонии. И в этом плане мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды членов ОДКБ, как и в ряды БРИКС, в ряды Шанхайской организации сотрудничества, других независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил министр.
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"
Лавров указал, что стороны провели полуторачасовую беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, где он изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле общих действий и обосновывают дальнейшее развитие ОДКБ. Участники встречи пришли к выводу, что необходимо противостоять этому давлению Запада и в полной мере выполнять союзнические обязательства, укреплять солидарность.
"И президент Белоруссии подчеркнул, что этого требует, по его мнению, которое мы разделяем, не только союзнический моральный долг, но и сугубо прагматичные интересы. Потому что, в конечном итоге, нам всем в рамках ОДКБ, в рамках СНГ
, в рамках Евразийского экономического союза
и, конечно, в рамках Союзного государства вместе жить и вместе решать наши проблемы. Мы никуда друг от друга не денемся", - заключил глава МИД РФ.
Минобороны Белоруссии заявило о беспрецедентном давлении Запада на ОДКБ