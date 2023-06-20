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Внештатный автор РИА Новости рассказал об обысках у родителей на Украине - РИА Новости, 20.06.2023
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22:33 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/obyski-1879455389.html
Внештатный автор РИА Новости рассказал об обысках у родителей на Украине
Внештатный автор РИА Новости рассказал об обысках у родителей на Украине - РИА Новости, 20.06.2023
Внештатный автор РИА Новости рассказал об обысках у родителей на Украине
Внештатный автор РИА Новости Сергей Савчук, которому Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения якобы в пропаганде войны, рассказал РИА Новости, что РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:33
2023-06-20T22:33
в мире
украина
хмельницкий (город)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Внештатный автор РИА Новости Сергей Савчук, которому Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения якобы в пропаганде войны, рассказал РИА Новости, что сотрудники СБУ приходили с обыском в квартиру его родителей еще в апреле, тогда они изъяли планшет и ноутбук. СБУ заявила во вторник, что заочно предъявила обвинение внештатному автору сайта РИА Новости, его обвиняют в якобы имевшей место пропаганде войны, в частности, вменяют в вину героизацию российских военных. По словам корреспондента, его родители живут на территории западной Украины в городе Хмельницкий. "Пришли к родителям с понятыми, спрашивали где я нахожусь, спрашивали, когда был последний раз был дома. Хотя они прекрасно знают, что я был дома последний раз десять лет назад. Поскольку меня разыскивают за мою публицистическую деятельность, они искали различные электронные носители. Забрали компьютер, забрали планшет у матери, спрашивали, как она со мной поддерживает связь. Просто отобрали оргтехнику, и на этом все закончилось", - рассказал Савчук и подчеркнул, что технику после этого так и не вернули. Он добавил, что помимо квартиры обыск также прошел и в частном доме родителей. Савчук отметил, что, скорее всего, СБУ формально отрабатывала процедуру проведения обыска. Савчук также рассказал, что не планирует ехать на территорию Украины. Собеседник агентства сообщил, что пишет для РИА Новости 5-6 лет, и поводом для обвинения со стороны СБУ послужили его публикации и личная страница в соцсети "ВКонтакте", где он, по его признанию, "нелицеприятно" отзывался о текущей ситуации на Украине и заявлял о поддержке российской армии.
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html
https://ria.ru/20230607/sotsseti-1876805908.html
украина
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в мире, украина, хмельницкий (город), служба безопасности украины
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Служба безопасности Украины
Внештатный автор РИА Новости рассказал об обысках у родителей на Украине

Внештатный автор РИА Новости рассказал, что СБУ приходила с обысками в дом к его родителям

© Фото : Сергей Савчук/VkontakteСергей Савчук
Сергей Савчук - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Сергей Савчук/Vkontakte
Сергей Савчук. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Внештатный автор РИА Новости Сергей Савчук, которому Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения якобы в пропаганде войны, рассказал РИА Новости, что сотрудники СБУ приходили с обыском в квартиру его родителей еще в апреле, тогда они изъяли планшет и ноутбук.
СБУ заявила во вторник, что заочно предъявила обвинение внештатному автору сайта РИА Новости, его обвиняют в якобы имевшей место пропаганде войны, в частности, вменяют в вину героизацию российских военных.
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По словам корреспондента, его родители живут на территории западной Украины в городе Хмельницкий.
«
"Пришли к родителям с понятыми, спрашивали где я нахожусь, спрашивали, когда был последний раз был дома. Хотя они прекрасно знают, что я был дома последний раз десять лет назад. Поскольку меня разыскивают за мою публицистическую деятельность, они искали различные электронные носители. Забрали компьютер, забрали планшет у матери, спрашивали, как она со мной поддерживает связь. Просто отобрали оргтехнику, и на этом все закончилось", - рассказал Савчук и подчеркнул, что технику после этого так и не вернули.
Он добавил, что помимо квартиры обыск также прошел и в частном доме родителей. Савчук отметил, что, скорее всего, СБУ формально отрабатывала процедуру проведения обыска. Савчук также рассказал, что не планирует ехать на территорию Украины.
Собеседник агентства сообщил, что пишет для РИА Новости 5-6 лет, и поводом для обвинения со стороны СБУ послужили его публикации и личная страница в соцсети "ВКонтакте", где он, по его признанию, "нелицеприятно" отзывался о текущей ситуации на Украине и заявлял о поддержке российской армии.
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В миреУкраинаХмельницкий (город)Служба безопасности Украины
 
 
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