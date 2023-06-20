https://ria.ru/20230620/obvinenie-1879310004.html

В Киеве обвинили Зеленского в сокрытии данных о судьбе Буданова и Залужного

В Киеве обвинили Зеленского в сокрытии данных о судьбе Буданова и Залужного - РИА Новости, 20.06.2023

В Киеве обвинили Зеленского в сокрытии данных о судьбе Буданова и Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский скрывает информацию о судьбах руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:03

2023-06-20T12:03

2023-06-20T14:45

в мире

киев

кирилл буданов

валерий залужный

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский скрывает информацию о судьбах руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых. <…> А раз не показываете, значит, врете", — указал политолог.По словам Соскина, нежелание украинского правительства показать Буданова и Залужного живыми на публике только укрепляет репутацию Зеленского как лжеца, который ранее заявлял, что оба мужчины живы и продолжают свою работу."Всему, что говорит Зеленский, не стоит верить, он лишь играет роль. <…> Если они живые, то покажите уже", — потребовал бывший советник.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике после череды ударов, нанесенных российской армией по военным объектам на Украине. Как сообщил 21 мая РИА Новости представитель хакерской группы "Джокер ДНР" со ссылкой на свои источники в ВСУ, военачальник перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста.Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879239294.html

https://ria.ru/20230619/udar-1879122456.html

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в мире, киев, кирилл буданов, валерий залужный, владимир зеленский